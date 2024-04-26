В СПЧ поспорили с Минэком о концепции защиты прав в цифровом пространстве

24 числа на конференции «Цифровое право и безопасность» в МГИМО Ашманов рассказал о трех раундах сбора отзывов на концепцию, разработанную СПЧ в 2021-2022 гг. «Также помянул как отрицательный пример непонимания того, что такое защита прав граждан, присланный нам негативный отзыв из одного из министерств. К сожалению, я на трибуне оговорился, перепутав министерства – назвав автором отзыва Минпромторг, хотя на самом деле это был отзыв Минэкономразвития», – пояснил он.