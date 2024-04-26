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В СПЧ поспорили с Минэком о концепции защиты прав в цифровом пространстве

Ведомости

Отзыв Минэкономразвития на разработанную Советом по правам человека (СПЧ) Концепцию защиты прав граждан в цифровом пространстве – это эталонный образчик «бюрократического рвения, цифрового фанатизма, правового нигилизма и презрения к собственным гражданам и их правам». Об этом заявил «Ведомостям» член СПЧ Игорь Ашманов.

24 числа на конференции «Цифровое право и безопасность» в МГИМО Ашманов рассказал о трех раундах сбора отзывов на концепцию, разработанную СПЧ в 2021-2022 гг. «Также помянул как отрицательный пример непонимания того, что такое защита прав граждан, присланный нам негативный отзыв из одного из министерств. К сожалению, я на трибуне оговорился, перепутав министерства – назвав автором отзыва Минпромторг, хотя на самом деле это был отзыв Минэкономразвития», – пояснил он.

По словам Ашманова, в отличие от силовых ведомств, Госдумы, Совета Федерации и Совбеза Минэкономразвития не поддержали концепцию СПЧ. Он отмечает, что ведомство «яростно защищает» бизнес от общества. В качестве примера Ашманов указал, что Минэкономразвития выступает против требования о раскрытии алгоритма искусственного интеллекта, потому что это нарушит коммерческую тайну российских ИИ-компаний и снизит их конкурентоспособность в сравнении с зарубежными конкурентами.

Помимо этого в своем отзыве министерство подчеркнуло, что использование традиционных форм взаимодействия граждан, бизнеса и государства сделает невозможной цифровую трансформацию в силу «консерватизма основной массы лиц», а также заставит обеспечивать финансирование двух каналов взаимодействия, что несет в себе необоснованные издержки.

«Недопустимым является требование правозащитной экспертизы программ цифровизации и цифрового развития с учетом того, что ее планируется распространить на неограниченный круг лиц, а также общей формулировки. При этом указанные процедуры существенно замедлят цифровизацию и цифровое развитие РФ, а также несут в себе коррупционные риски со стороны правозащитных организаций», – говорится в отзыве Минэкономразвития (есть в распоряжении «Ведомостей»).

Концепция, разработанная СПЧ, предлагает защитить граждан от «цифровой дискриминации, социальных рейтингов и зависимости от цифровой среды». Речь идет также о введении «моратория на формирование и использование интегральных баз данных о гражданах, создаваемых путем объединения баз персональных данных, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой».

«Ведомости» направили запрос в Минэкономразвития.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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