В СПЧ поспорили с Минэком о концепции защиты прав в цифровом пространстве
Отзыв Минэкономразвития на разработанную Советом по правам человека (СПЧ) Концепцию защиты прав граждан в цифровом пространстве – это эталонный образчик «бюрократического рвения, цифрового фанатизма, правового нигилизма и презрения к собственным гражданам и их правам». Об этом заявил «Ведомостям» член СПЧ Игорь Ашманов.
24 числа на конференции «Цифровое право и безопасность» в МГИМО Ашманов рассказал о трех раундах сбора отзывов на концепцию, разработанную СПЧ в 2021-2022 гг. «Также помянул как отрицательный пример непонимания того, что такое защита прав граждан, присланный нам негативный отзыв из одного из министерств. К сожалению, я на трибуне оговорился, перепутав министерства – назвав автором отзыва Минпромторг, хотя на самом деле это был отзыв Минэкономразвития», – пояснил он.
По словам Ашманова, в отличие от силовых ведомств, Госдумы, Совета Федерации и Совбеза Минэкономразвития не поддержали концепцию СПЧ. Он отмечает, что ведомство «яростно защищает» бизнес от общества. В качестве примера Ашманов указал, что Минэкономразвития выступает против требования о раскрытии алгоритма искусственного интеллекта, потому что это нарушит коммерческую тайну российских ИИ-компаний и снизит их конкурентоспособность в сравнении с зарубежными конкурентами.
Помимо этого в своем отзыве министерство подчеркнуло, что использование традиционных форм взаимодействия граждан, бизнеса и государства сделает невозможной цифровую трансформацию в силу «консерватизма основной массы лиц», а также заставит обеспечивать финансирование двух каналов взаимодействия, что несет в себе необоснованные издержки.
«Недопустимым является требование правозащитной экспертизы программ цифровизации и цифрового развития с учетом того, что ее планируется распространить на неограниченный круг лиц, а также общей формулировки. При этом указанные процедуры существенно замедлят цифровизацию и цифровое развитие РФ, а также несут в себе коррупционные риски со стороны правозащитных организаций», – говорится в отзыве Минэкономразвития (есть в распоряжении «Ведомостей»).
Концепция, разработанная СПЧ, предлагает защитить граждан от «цифровой дискриминации, социальных рейтингов и зависимости от цифровой среды». Речь идет также о введении «моратория на формирование и использование интегральных баз данных о гражданах, создаваемых путем объединения баз персональных данных, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой».
«Ведомости» направили запрос в Минэкономразвития.