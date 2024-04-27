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Объем бесплатной юридической помощи в России вырос на 20% в 2023 году

Ведомости

В 2023 г. в России оказано на 20% больше бесплатной юридической помощи (БЮП), чем в предыдущем году. Об этом сообщается в докладе, подготовленным Минюстом России.

Уточняется, что в прошлом году бесплатную юрпомощь оказали государственные юридические бюро и адвокаты (в 332 062 случаях), негосударственные центры оказания БЮП (в 112 480 случаях), а также юридические клиники (в 38 947 случаях).

«Граждане, обратившиеся в госюрбюро, получили бесплатную юрпомощь в 186 634 случаях, адвокатами такая помощь была оказана 145 428 раз. <…> Система госюрбюро позволяет обеспечить эффективную защиту прав социально незащищенных категорий граждан», – отмечают в Минюсте.

В 2023 г. госюрбюро были созданы еще в 10 регионах России.

В докладе Минюста о реализации госполитики в области обеспечения граждан БЮП в 2023 г. также приводятся оценка эффективности работы по оказанию бесплатной юрпомощи в субъектах РФ, основные показатели деятельности государственной и негосударственной систем БЮП и направления дальнейшего развития в этой сфере. Кроме того, в документе содержатся сведения о совершенствовании правового регулирования и о мерах по повышению доступности БЮП.

В июне 2023 г. Госдума приняла закон об оказании бесплатной юридической помощи участникам спецоперации и членам их семей. Право на бесплатную юридическую помощь распространяется на военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, а также тех, кто защищает приграничные территории вблизи линии соприкосновения, добровольцев, мобилизованных и их семей. Соавтор законопроекта Дмитрий Вяткин заявлял ТАСС, что расширение программы бесплатной юрпомощи в условиях спецоперации – «необходимая мера».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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