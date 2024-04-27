Объем бесплатной юридической помощи в России вырос на 20% в 2023 году
В 2023 г. в России оказано на 20% больше бесплатной юридической помощи (БЮП), чем в предыдущем году. Об этом сообщается в докладе, подготовленным Минюстом России.
Уточняется, что в прошлом году бесплатную юрпомощь оказали государственные юридические бюро и адвокаты (в 332 062 случаях), негосударственные центры оказания БЮП (в 112 480 случаях), а также юридические клиники (в 38 947 случаях).
«Граждане, обратившиеся в госюрбюро, получили бесплатную юрпомощь в 186 634 случаях, адвокатами такая помощь была оказана 145 428 раз. <…> Система госюрбюро позволяет обеспечить эффективную защиту прав социально незащищенных категорий граждан», – отмечают в Минюсте.
В 2023 г. госюрбюро были созданы еще в 10 регионах России.
В докладе Минюста о реализации госполитики в области обеспечения граждан БЮП в 2023 г. также приводятся оценка эффективности работы по оказанию бесплатной юрпомощи в субъектах РФ, основные показатели деятельности государственной и негосударственной систем БЮП и направления дальнейшего развития в этой сфере. Кроме того, в документе содержатся сведения о совершенствовании правового регулирования и о мерах по повышению доступности БЮП.
В июне 2023 г. Госдума приняла закон об оказании бесплатной юридической помощи участникам спецоперации и членам их семей. Право на бесплатную юридическую помощь распространяется на военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, а также тех, кто защищает приграничные территории вблизи линии соприкосновения, добровольцев, мобилизованных и их семей. Соавтор законопроекта Дмитрий Вяткин заявлял ТАСС, что расширение программы бесплатной юрпомощи в условиях спецоперации – «необходимая мера».