Объем бесплатной юридической помощи в России вырос на 20% в 2023 году

В докладе Минюста о реализации госполитики в области обеспечения граждан БЮП в 2023 г. также приводятся оценка эффективности работы по оказанию бесплатной юрпомощи в субъектах РФ, основные показатели деятельности государственной и негосударственной систем БЮП и направления дальнейшего развития в этой сфере. Кроме того, в документе содержатся сведения о совершенствовании правового регулирования и о мерах по повышению доступности БЮП.