Гимн РФ выключился на чемпионате Европы по боксу
Гимн РФ прервался во время награждения российской спортсменки Юлии Чумгалаковой на чемпионате Европы по боксу, который проходит в Белграде. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Чумгалакова выиграла золотую медаль в весовой категории до 48 кг 26 апреля. Во время церемонии награждения выключился гимн России, после чего болельщики исполнили его без музыки.
Позже в Федерации бокса Сербии принесли извинения сборной России, объяснив, что выключение гимна произошло из-за технических неполадок.
По данным спортивного канала, российская сборная выступает на чемпионате Европы с национальной символикой, согласно решению Международной ассоциации бокса (AIBA).
С 26 июля по 11 августа 2024 г. в Париже пройдут Олимпийские игры. МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия в Играх в нейтральном статусе. При этом не смогут принять участия в Играх атлеты, которые поддерживают спецоперацию на Украине, заключили контракт с российскими или белорусскими военными или органами нацбезопасности. России и Белоруссии будут запрещены демонстрация флагов, гимнов и любой другой символики двух стран.
5 апреля министр спорта России Олег Матыцин заявил, что российские атлеты должны самостоятельно принимать решение об участии в Олимпиаде в Париже. По словам министра, российское спортивное сообщество должно объединиться и с уважением относиться к спортсменам, завоевавшим право на участие в Играх.