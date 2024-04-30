Гражданина Узбекистана осудили на пять лет за оскорбление президента

28-летний житель Намангана опубликовал в соцсетях скриншот новости узбекистанских СМИ 8 мая 2023 г. об участии главы государства в параде Победы в российской столице. По данным пресс-службы суда, он оставил оскорбительный комментарий в адрес Мирзиёева за его участие в этих мероприятиях. Гражданина признали виновным по ч. 3 статьи «посягательства на президента Республики Узбекистан, публичное оскорбление».