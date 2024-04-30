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Гражданина Узбекистана осудили на пять лет за оскорбление президента

Ведомости

Суд в Узбекистане приговорил местного жителя к пяти годам лишения свободы за оскорбление президента республики Шавката Мирзиёева, который в прошлом году был среди участников парада Победы в Москве. Об этом «РИА Новости» сообщило со ссылкой на представителя Наманганского городского суда республики.

28-летний житель Намангана опубликовал в соцсетях скриншот новости узбекистанских СМИ 8 мая 2023 г. об участии главы государства в параде Победы в российской столице. По данным пресс-службы суда, он оставил оскорбительный комментарий в адрес Мирзиёева за его участие в этих мероприятиях. Гражданина признали виновным по ч. 3 статьи «посягательства на президента Республики Узбекистан, публичное оскорбление». 

Дополнения в соответствующую статью УК в республике внесли в марте 2021 г. Нововведения предусматривают наказание за публичное оскорбление или клевету на главу государства в печати, СМИ, сетях телекоммуникаций или в интернете, пишет агентство. 

В прошлом году на параде Победы в Москве присутствовали почти все лидеры стран СНГ: президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии – Садыр Жапаров, Таджикистана – Эмомали Рахмон, Узбекистана – Шавкат Мирзиёев, Белоруссии – Александр Лукашенко и премьер Армении Никол Пашинян. Прибыл и руководитель Туркмении (ассоциированный член СНГ) Сердар Бердымухамедов.

Отношения России и Узбекистана носят «союзнический» характер, заявил в октябре президент РФ Владимир Путин после встречи с Мирзиёевым. Тогда лидеры двух стран приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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