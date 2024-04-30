Гражданина Узбекистана осудили на пять лет за оскорбление президента
Суд в Узбекистане приговорил местного жителя к пяти годам лишения свободы за оскорбление президента республики Шавката Мирзиёева, который в прошлом году был среди участников парада Победы в Москве. Об этом «РИА Новости» сообщило со ссылкой на представителя Наманганского городского суда республики.
28-летний житель Намангана опубликовал в соцсетях скриншот новости узбекистанских СМИ 8 мая 2023 г. об участии главы государства в параде Победы в российской столице. По данным пресс-службы суда, он оставил оскорбительный комментарий в адрес Мирзиёева за его участие в этих мероприятиях. Гражданина признали виновным по ч. 3 статьи «посягательства на президента Республики Узбекистан, публичное оскорбление».
Дополнения в соответствующую статью УК в республике внесли в марте 2021 г. Нововведения предусматривают наказание за публичное оскорбление или клевету на главу государства в печати, СМИ, сетях телекоммуникаций или в интернете, пишет агентство.
В прошлом году на параде Победы в Москве присутствовали почти все лидеры стран СНГ: президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии – Садыр Жапаров, Таджикистана – Эмомали Рахмон, Узбекистана – Шавкат Мирзиёев, Белоруссии – Александр Лукашенко и премьер Армении Никол Пашинян. Прибыл и руководитель Туркмении (ассоциированный член СНГ) Сердар Бердымухамедов.
Отношения России и Узбекистана носят «союзнический» характер, заявил в октябре президент РФ Владимир Путин после встречи с Мирзиёевым. Тогда лидеры двух стран приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.