Собянин: к 2030 году на долю Москвы придется до 40% туристов в РФ

Собянин напомнил, что, согласно задаче, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным, к 2030 г. турпоток в России должен быть увеличен вдвое – до 140 млн человек ежегодно. По оценке мэра, к 2030 г. выручка туриндустрии в Москве вырастет в 2,7 раза до 3,6 трлн руб., а бюджет получит до 500 млрд руб. «туристических денег».