Собянин: к 2030 году на долю Москвы придется до 40% туристов в РФ
К 2030 г. турпоток в Москве достигнет 52 млн туристов, что будет составлять 35-40% от общего числа туристов в России. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.
«Мы планируем, что на долю Москвы придется 35-40% от общего числа туристов в нашей стране – 52 млн человек к 2030 г. Плюс город будет ежегодно принимать примерно 20 млн экскурсантов – гостей, которые приезжают без ночевки на один день», – отметил он.
Собянин напомнил, что, согласно задаче, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным, к 2030 г. турпоток в России должен быть увеличен вдвое – до 140 млн человек ежегодно. По оценке мэра, к 2030 г. выручка туриндустрии в Москве вырастет в 2,7 раза до 3,6 трлн руб., а бюджет получит до 500 млрд руб. «туристических денег».
В 2023 г. Москву посетило 24,5 млн туристов, при этом большая часть путешественников (22,2 млн человек) приехала из других российских регионов. Собянин допустил, что в 2024 г. турпоток может превысить рекордные показатели доковидного 2019 г. Оборот туристского потребления составил около 1,3 трлн руб., поступления в городской бюджет – 178 млрд руб.
Также в прошлом году Москву посетили 2,3 млн иностранных туристов. Больше всего гостей прибыло из Китая. Также в топ вошли Турция, Индия и Иран.