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Собянин: к 2030 году на долю Москвы придется до 40% туристов в РФ

Ведомости

К 2030 г. турпоток в Москве достигнет 52 млн туристов, что будет составлять 35-40% от общего числа туристов в России. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

«Мы планируем, что на долю Москвы придется 35-40% от общего числа туристов в нашей стране – 52 млн человек к 2030 г. Плюс город будет ежегодно принимать примерно 20 млн экскурсантов – гостей, которые приезжают без ночевки на один день», – отметил он.

Собянин напомнил, что, согласно задаче, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным, к 2030 г. турпоток в России должен быть увеличен вдвое – до 140 млн человек ежегодно. По оценке мэра, к 2030 г. выручка туриндустрии в Москве вырастет в 2,7 раза до 3,6 трлн руб., а бюджет получит до 500 млрд руб. «туристических денег».

В 2023 г. Москву посетило 24,5 млн туристов, при этом большая часть путешественников (22,2 млн человек) приехала из других российских регионов. Собянин допустил, что в 2024 г. турпоток может превысить рекордные показатели доковидного 2019 г. Оборот туристского потребления составил около 1,3 трлн руб., поступления в городской бюджет – 178 млрд руб.

Также в прошлом году Москву посетили 2,3 млн иностранных туристов. Больше всего гостей прибыло из Китая. Также в топ вошли Турция, Индия и Иран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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