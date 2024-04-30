Помощник Дениса Майданова сообщил о возникшей острой аллергии у певца
У композитора и певца Дениса Майданова появилась аллергия перед конкурсом-смотром патриотической песни «Я горжусь» в Театре Российской Армии, сейчас он находится под наблюдением врачей. Об этом сообщил помощник артиста, передает «РИА Новости».
«Денис Васильевич на ногах переносит пневмонию. Ехал в Театр Армии на смотр конкурса патриотической песни "Я горжусь". Ехал туда от врача, принял лекарство, <...> возникла аллергия. Сейчас <...> под наблюдением врачей, все хорошо», – рассказал он.
ТАСС со ссылкой на директора певца Захара Майданова уточняет, что у Дениса Майданова возник отек Квинке. По его словам, артисту уже лучше, сейчас решается вопрос о его госпитализации. Директор рассказал, что Майданов – директор конкурса «Я горжусь». Он уточнил, что певцу стало плохо перед мероприятием.
Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что Майданова госпитализировали с отеком Квинке. По данным источника ресурса, артист начал задыхаться и вызвал скорую из-за симптомов аллергии.
Денису Майданову 48 лет. Он является заслуженным артистом РФ. Также артист активно участвует в общественно-политической жизни страны. Майданов является депутатом Госдумы VIII созыва (член фракции «Единая Россия») и первым заместителем председателя думского комитета по культуре.