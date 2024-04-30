Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Помощник Дениса Майданова сообщил о возникшей острой аллергии у певца

Ведомости

У композитора и певца Дениса Майданова появилась аллергия перед конкурсом-смотром патриотической песни «Я горжусь» в Театре Российской Армии, сейчас он находится под наблюдением врачей. Об этом сообщил помощник артиста, передает «РИА Новости».

«Денис Васильевич на ногах переносит пневмонию. Ехал в Театр Армии на смотр конкурса патриотической песни "Я горжусь". Ехал туда от врача, принял лекарство, <...> возникла аллергия. Сейчас <...> под наблюдением врачей, все хорошо», – рассказал он.

ТАСС со ссылкой на директора певца Захара Майданова уточняет, что у Дениса Майданова возник отек Квинке. По его словам, артисту уже лучше, сейчас решается вопрос о его госпитализации. Директор рассказал, что Майданов – директор конкурса «Я горжусь». Он уточнил, что певцу стало плохо перед мероприятием.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что Майданова госпитализировали с отеком Квинке. По данным источника ресурса, артист начал задыхаться и вызвал скорую из-за симптомов аллергии.

Денису Майданову 48 лет. Он является заслуженным артистом РФ. Также артист активно участвует в общественно-политической жизни страны. Майданов является депутатом Госдумы VIII созыва (член фракции «Единая Россия») и первым заместителем председателя думского комитета по культуре.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных