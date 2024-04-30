Помощник Дениса Майданова сообщил о возникшей острой аллергии у певца

ТАСС со ссылкой на директора певца Захара Майданова уточняет, что у Дениса Майданова возник отек Квинке. По его словам, артисту уже лучше, сейчас решается вопрос о его госпитализации. Директор рассказал, что Майданов – директор конкурса «Я горжусь». Он уточнил, что певцу стало плохо перед мероприятием.