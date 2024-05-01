В Париже полиция начала разгон первомайской демонстрации

Президент страны Эммануэль Макрон поздравил всех французских работников с 1 Мая. «Вы кормите французов. Вы сохраняете наши традиции. Вы продвигаете наши ноу-хау. И мир нам завидует. Всем работникам спасибо и с 1 Мая», – написал он в X.