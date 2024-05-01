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В Париже полиция начала разгон первомайской демонстрации

Ведомости

Полиция начала разгон первомайской демонстрации в Париже после погромов демонстрантов, передает телеканал BFMTV.

Столкновения начались после того, как участники акции начали повреждать витрины и автобусные остановки. Парижская полиция сообщила, что на вечер 1 мая арестованы 29 человек. О задержаниях также сообщалось в Лионе. 

Французская Всеобщая конфедерация труда (CGT) сообщила, что в парижском шествии приняли участие около 50 000 человек. По данным организации, по всей Франции на улицу вышли более 200 000 человек. Полиция в свою очередь сообщила о 18 000 демонстрантах в Париже.

Президент страны Эммануэль Макрон поздравил всех французских работников с 1 Мая. «Вы кормите французов. Вы сохраняете наши традиции. Вы продвигаете наши ноу-хау. И мир нам завидует. Всем работникам спасибо и с 1 Мая», – написал он в X.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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