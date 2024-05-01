В Париже полиция начала разгон первомайской демонстрации
Полиция начала разгон первомайской демонстрации в Париже после погромов демонстрантов, передает телеканал BFMTV.
Столкновения начались после того, как участники акции начали повреждать витрины и автобусные остановки. Парижская полиция сообщила, что на вечер 1 мая арестованы 29 человек. О задержаниях также сообщалось в Лионе.
Французская Всеобщая конфедерация труда (CGT) сообщила, что в парижском шествии приняли участие около 50 000 человек. По данным организации, по всей Франции на улицу вышли более 200 000 человек. Полиция в свою очередь сообщила о 18 000 демонстрантах в Париже.
Президент страны Эммануэль Макрон поздравил всех французских работников с 1 Мая. «Вы кормите французов. Вы сохраняете наши традиции. Вы продвигаете наши ноу-хау. И мир нам завидует. Всем работникам спасибо и с 1 Мая», – написал он в X.