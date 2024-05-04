Семья экс-командира спецназа Ульмана отрицает его гибель в зоне спецоперации
В СМИ распространяется непроверенная информация о гибели бывшего командира группы спецназа ГРУ капитана Эдуарда Ульмана в зоне проведения специальной военной операции на Украине, сообщила «Коммерсанту» зампредседателя региональной общественной организации «Женщины Бурятии» Наталья Коробенкова.
Коробенкова заявила, что 4 мая она говорила по телефону с женой Ульмана.
«Она в недоумении от распространяемой в СМИ информации о гибели ее мужа в ходе СВО. Журналисты публикуют непроверенные сведения, ссылаясь на меня и других людей. Семья капитана Ульмана обладает данными о том, что он погиб еще в 2007 г. Ничего другого они заявить не могут», – сказала она.
При этом официальных данных о гибели экс-командира нет, добавила Коробенкова.
Эдуард Ульман и трое его подчиненных были привлечены к суду за убийство шести мирных жителей Чечни 11 января 2002 г. Тогда погиб директор местной школы и еще пять находившихся в машине человек, которых по приказу штаба приказал расстрелять Ульман. Суд присяжных признал военных невиновными, однако впоследствии оправдательный приговор был отменен. В 2007 г. Северо-Кавказский военный окружной суд признал Ульмана виновным и заочно приговорил к 14 годам лишения свободы. Ульман и двое его сослуживцев пропали за несколько дней до вынесения приговора, с тех пор они находятся в федеральном розыске.