Семья экс-командира спецназа Ульмана отрицает его гибель в зоне спецоперации

Эдуард Ульман и трое его подчиненных были привлечены к суду за убийство шести мирных жителей Чечни 11 января 2002 г. Тогда погиб директор местной школы и еще пять находившихся в машине человек, которых по приказу штаба приказал расстрелять Ульман. Суд присяжных признал военных невиновными, однако впоследствии оправдательный приговор был отменен. В 2007 г. Северо-Кавказский военный окружной суд признал Ульмана виновным и заочно приговорил к 14 годам лишения свободы. Ульман и двое его сослуживцев пропали за несколько дней до вынесения приговора, с тех пор они находятся в федеральном розыске.