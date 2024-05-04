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Семья экс-командира спецназа Ульмана отрицает его гибель в зоне спецоперации

Ведомости

В СМИ распространяется непроверенная информация о гибели бывшего командира группы спецназа ГРУ капитана Эдуарда Ульмана в зоне проведения специальной военной операции на Украине, сообщила «Коммерсанту» зампредседателя региональной общественной организации «Женщины Бурятии» Наталья Коробенкова.

Коробенкова заявила, что 4 мая она говорила по телефону с женой Ульмана. 

«Она в недоумении от распространяемой в СМИ информации о гибели ее мужа в ходе СВО. Журналисты публикуют непроверенные сведения, ссылаясь на меня и других людей. Семья капитана Ульмана обладает данными о том, что он погиб еще в 2007 г. Ничего другого они заявить не могут», – сказала она.

При этом официальных данных о гибели экс-командира нет, добавила Коробенкова.

Эдуард Ульман и трое его подчиненных были привлечены к суду за убийство шести мирных жителей Чечни 11 января 2002 г. Тогда погиб директор местной школы и еще пять находившихся в машине человек, которых по приказу штаба приказал расстрелять Ульман. Суд присяжных признал военных невиновными, однако впоследствии оправдательный приговор был отменен. В 2007 г. Северо-Кавказский военный окружной суд признал Ульмана виновным и заочно приговорил к 14 годам лишения свободы. Ульман и двое его сослуживцев пропали за несколько дней до вынесения приговора, с тех пор они находятся в федеральном розыске.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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