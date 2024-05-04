Суммы штрафов для судоводителей поднимут до уровня водителей авто
В России могут повысить штрафы за нарушения при управлении маломерными судами до уровня санкций для водителей авто, следует из предложения МЧС, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
По заявлению ведомства, действующие правила не выполняют в достаточной мере превентивную функцию в связи с низкими штрафными санкциями.
«[Это] негативно отражается на уровне безопасности людей на водных объектах при пользовании маломерными судами. Вместе с тем штрафные санкции за аналогичные правонарушения в отношении водителей транспортных средств многократно выше», – говорится в пояснительной записке.
В качестве статистики были приведены данные МЧС в сравнении с 2021 по 2023 г. – число погибших в ЧП с маломерными судами выросло на 228%, а 70% погибших не пользовались индивидуальными спасательными средствами.
МЧС предложило увеличить штрафы для судоводителей по аналогии со статьями КоАП РФ, предусматривающими штрафы для водителей транспортных средств. Изменения предлагается внести в ряд статей, в том числе 11.8.1 (управление маломерным судном без прав), 11.9 (управление судном судоводителем или иным лицом, находящимися в состоянии опьянения) КоАП РФ.
В феврале в Госдуму внесли законопроект об увеличении более чем в 10 раз штрафов за невыполнение требований должностных лиц об остановке автомобиля и нарушение правил перевозки грузов. Инициативой, в частности, предлагалось повысить размер штрафов по ч. 2 ст. 12.25. КоАП РФ (невыполнение законного требования об остановке от сотрудника полиции) до диапазона от 7000 до 10 000 руб.