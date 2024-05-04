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Суммы штрафов для судоводителей поднимут до уровня водителей авто

Ведомости

В России могут повысить штрафы за нарушения при управлении маломерными судами до уровня санкций для водителей авто, следует из предложения МЧС, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

По заявлению ведомства, действующие правила не выполняют в достаточной мере превентивную функцию в связи с низкими штрафными санкциями. 

«[Это] негативно отражается на уровне безопасности людей на водных объектах при пользовании маломерными судами. Вместе с тем штрафные санкции за аналогичные правонарушения в отношении водителей транспортных средств многократно выше», – говорится в пояснительной записке.

В качестве статистики были приведены данные МЧС в сравнении с 2021 по 2023 г. – число погибших в ЧП с маломерными судами выросло на 228%, а 70% погибших не пользовались индивидуальными спасательными средствами.

МЧС предложило увеличить штрафы для судоводителей по аналогии со статьями КоАП РФ, предусматривающими штрафы для водителей транспортных средств. Изменения предлагается внести в ряд статей, в том числе 11.8.1 (управление маломерным судном без прав), 11.9 (управление судном судоводителем или иным лицом, находящимися в состоянии опьянения) КоАП РФ.

В феврале в Госдуму внесли законопроект об увеличении более чем в 10 раз штрафов за невыполнение требований должностных лиц об остановке автомобиля и нарушение правил перевозки грузов. Инициативой, в частности, предлагалось повысить размер штрафов по ч. 2 ст. 12.25. КоАП РФ (невыполнение законного требования об остановке от сотрудника полиции) до диапазона от 7000 до 10 000 руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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