Суммы штрафов для судоводителей поднимут до уровня водителей авто

В феврале в Госдуму внесли законопроект об увеличении более чем в 10 раз штрафов за невыполнение требований должностных лиц об остановке автомобиля и нарушение правил перевозки грузов. Инициативой, в частности, предлагалось повысить размер штрафов по ч. 2 ст. 12.25. КоАП РФ (невыполнение законного требования об остановке от сотрудника полиции) до диапазона от 7000 до 10 000 руб.