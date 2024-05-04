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В Дарданеллах вышел из строя двигатель следовавшего в Россию танкера

Ведомости

В проливе Дарданеллы вышло из строя оборудование грузового судна, которое следовало из Греции в Россию, танкер отбуксировали и поставили на якорь, сообщила турецкая газета BirGün.

Поломка танкера Sea Marine-1 произошла перед мостом Чанаккале 1915 года во время прохода через Босфор. Капитан корабля по радио сообщил о ситуации Дарданелльскому управлению служб движения судов, на место происшествия был направлен буксир. После этого пустое 180-метровое судно доставили на стоянку Шевкетие и поставили на якорь. Уточняется, что танкер шел под флагом Вьетнама. Источник в генеральном управлении береговой охраны Турции также сообщил «РИА Новости», что у танкера вышел из строя двигатель.

В январе буксиры береговой охраны Турции дважды пришли на помощь танкерам, следовавшим в Россию. Тогда проблемы с двигателем возникли у пустого 184-метрового танкера Sundoro в проливе Дарданеллы, судно направлялось в Россию с Мальты. Вечером 6 января в этом же проливе неполадка возникла у танкера Elijah, следовавшего из Испании в РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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