В Дарданеллах вышел из строя двигатель следовавшего в Россию танкера

Поломка танкера Sea Marine-1 произошла перед мостом Чанаккале 1915 года во время прохода через Босфор. Капитан корабля по радио сообщил о ситуации Дарданелльскому управлению служб движения судов, на место происшествия был направлен буксир. После этого пустое 180-метровое судно доставили на стоянку Шевкетие и поставили на якорь. Уточняется, что танкер шел под флагом Вьетнама. Источник в генеральном управлении береговой охраны Турции также сообщил «РИА Новости», что у танкера вышел из строя двигатель.