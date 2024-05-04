В Дарданеллах вышел из строя двигатель следовавшего в Россию танкера
В проливе Дарданеллы вышло из строя оборудование грузового судна, которое следовало из Греции в Россию, танкер отбуксировали и поставили на якорь, сообщила турецкая газета BirGün.
Поломка танкера Sea Marine-1 произошла перед мостом Чанаккале 1915 года во время прохода через Босфор. Капитан корабля по радио сообщил о ситуации Дарданелльскому управлению служб движения судов, на место происшествия был направлен буксир. После этого пустое 180-метровое судно доставили на стоянку Шевкетие и поставили на якорь. Уточняется, что танкер шел под флагом Вьетнама. Источник в генеральном управлении береговой охраны Турции также сообщил «РИА Новости», что у танкера вышел из строя двигатель.
В январе буксиры береговой охраны Турции дважды пришли на помощь танкерам, следовавшим в Россию. Тогда проблемы с двигателем возникли у пустого 184-метрового танкера Sundoro в проливе Дарданеллы, судно направлялось в Россию с Мальты. Вечером 6 января в этом же проливе неполадка возникла у танкера Elijah, следовавшего из Испании в РФ.