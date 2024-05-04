Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня

Пасха, или Светлое Христово Воскресение, – главный праздник христианской Церкви, посвященный воскресению Иисуса Христа. Название праздник получил от слова «пасах», что в переводе с иврита значит «миновать». В православной традиции слово приобрело другой смысл – «прехождение от смерти к жизни».