МЧС: спасатели обнаружили заблудившихся на Эльбрусе туристов
Поиски начались после того, как на высоте 5000 м их застал снегопад. Сейчас мужчин спустили на высоту 3800 м к палаточному лагерю, от медицинской помощи они отказались.
Туристы прибыли в Кабардино-Балкарию из Москвы. Первые сообщения о пропаже туристов появились днем 4 мая.
В ведомстве отметили, что свой маршрут москвичи не регистрировали. Онлайн-заявку на регистрацию тургрупп можно оформить на сайте МЧС.
18 марта в результате схода лавины на Камчатке погибли мужчина и женщина. Предварительно, тургруппа из 11 человек совершала ски-тур в районе Красноармейского перевала.