Суд в Челябинске отказался передать дело «Макфы» в арбитраж
Центральный районный суд Челябинска отказал ответчикам по иску Генпрокуратуры об обращении акций «Макфы» и ряда аффилированных с ней компаний в доход государства в передаче дела в Арбитражный суд. Об этом «Ведомостям» сообщила адвокат ответчиков (семьи Юревичей) Людмила Айвар.
По словам Айвар, с ходатайством о передаче дела в Арбитражный суд обратились шесть ответчиков, остальные ответчики по иску обращение поддержали.
29 марта 2024 г. Центральный районный суд Челябинска арестовал акции «Макфы» по иску Генпрокуратуры. Ведомство требует обратить акции АО и аффилированных с ним компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса. Ответчиками помимо «Макфы» выступают еще 33 юрлица, включая АО «Смак», и 13 физлиц, в том числе бенефициары группы – экс-губернатор Челябинской области Валерий Юревич и экс-сенатор Вадим Белоусов.
4 апреля ведущий адвокат по делу Павел Хлюстов сообщил, что приставы наложили арест на движимое и недвижимое имущество 34 предприятий «Макфы» для обеспечения иска Генпрокуратуры. Их совокупная выручка в иске Генпрокуратуры определена в 46 млрд руб., валовая прибыль – в 13,6 млрд руб.
Позже официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов сообщил, что информация об остановке работы предприятий группы «Макфа» не соответствует действительности. Он отметил, что арест активов не препятствует выплате работникам зарплаты, исполнению социальных и налоговых обязательств, а также производству и реализации готовой продукции.
5 апреля «Макфа» заявила, что продолжает работать в штатном режиме. «Условия труда, режима и оплаты труда сохраняются. Выплата заработной платы будет произведена в установленные сроки», – сказано в сообщении компании. На сайте «Смака» появилось аналогичное заявление. Там подчеркнули, что остановка технологического процесса не планируется.