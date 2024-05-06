Суд в Челябинске отказался передать дело «Макфы» в арбитраж

Позже официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов сообщил, что информация об остановке работы предприятий группы «Макфа» не соответствует действительности. Он отметил, что арест активов не препятствует выплате работникам зарплаты, исполнению социальных и налоговых обязательств, а также производству и реализации готовой продукции.