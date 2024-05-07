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СК просит арестовать обвиняемую в оправдании терроризма журналистку Кеворкову

Ведомости

Следствие попросило суд арестовать журналистку Надежду Кеворкову, которой накануне было предъявлено обвинение в оправдании терроризма. Об этом сообщил ее адвокат Калой Ахильгов.

«Сегодня в 14:00 в Басманном районном суде судья [Елена] Ленская рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Надежды Кеворковой», – написал защитник в своем Telegram-канале.

О том, что журналистка была задержана и ей предъявлено обвинение в оправдании терроризма, 6 мая сообщил Ахильгов. По его словам, Кеворковой вменяют публикацию в ее личном Telegram-канале от 2018 г. В ней содержался текст ее друга, российского военного журналиста Орхана Джемаля, «о нападении в Нальчике», пояснил защитник. Кеворкова разместила публикацию после того, как в 2018 г. узнала об убийстве Джемаля в Центральноафриканской республике. Тогда же вместе с ним погибли режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко.

Второй эпизод уголовного дела Кеворковой также связан с постом в ее Telegram-канале от 2021 г., в котором следовали усмотрели оправдание деятельности «Талибана» (признан в РФ террористической организацией), сообщал адвокат. Журналистка вину не признала, писало ранее агентство «РИА Новости».

Надежда Кеворкова родилась 25 октября 1958 г. в Москве, окончила исторический факультет МГУ. Она сотрудничала с рядом изданий, в том числе с Russia Today, «Новой газетой» и «Независимой газетой», освещая события в Ливане, Афганистане, Иране, Пакистане, Ираке, Турции, Судане, Газе, на Северном Кавказе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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