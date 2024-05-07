СК просит арестовать обвиняемую в оправдании терроризма журналистку Кеворкову
Следствие попросило суд арестовать журналистку Надежду Кеворкову, которой накануне было предъявлено обвинение в оправдании терроризма. Об этом сообщил ее адвокат Калой Ахильгов.
«Сегодня в 14:00 в Басманном районном суде судья [Елена] Ленская рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Надежды Кеворковой», – написал защитник в своем Telegram-канале.
О том, что журналистка была задержана и ей предъявлено обвинение в оправдании терроризма, 6 мая сообщил Ахильгов. По его словам, Кеворковой вменяют публикацию в ее личном Telegram-канале от 2018 г. В ней содержался текст ее друга, российского военного журналиста Орхана Джемаля, «о нападении в Нальчике», пояснил защитник. Кеворкова разместила публикацию после того, как в 2018 г. узнала об убийстве Джемаля в Центральноафриканской республике. Тогда же вместе с ним погибли режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко.
Второй эпизод уголовного дела Кеворковой также связан с постом в ее Telegram-канале от 2021 г., в котором следовали усмотрели оправдание деятельности «Талибана» (признан в РФ террористической организацией), сообщал адвокат. Журналистка вину не признала, писало ранее агентство «РИА Новости».
Надежда Кеворкова родилась 25 октября 1958 г. в Москве, окончила исторический факультет МГУ. Она сотрудничала с рядом изданий, в том числе с Russia Today, «Новой газетой» и «Независимой газетой», освещая события в Ливане, Афганистане, Иране, Пакистане, Ираке, Турции, Судане, Газе, на Северном Кавказе.