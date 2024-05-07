СК просит арестовать обвиняемую в оправдании терроризма журналистку Кеворкову

О том, что журналистка была задержана и ей предъявлено обвинение в оправдании терроризма, 6 мая сообщил Ахильгов. По его словам, Кеворковой вменяют публикацию в ее личном Telegram-канале от 2018 г. В ней содержался текст ее друга, российского военного журналиста Орхана Джемаля, «о нападении в Нальчике», пояснил защитник. Кеворкова разместила публикацию после того, как в 2018 г. узнала об убийстве Джемаля в Центральноафриканской республике. Тогда же вместе с ним погибли режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко.