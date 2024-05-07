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Верховный суд оставил в силе пожизненный приговор пермскому стрелку Бекмансурову

Ведомости

Верховный суд России рассмотрел кассационную жалобу Тимура Бекмансурова, который ранее был осужден за массовый расстрел людей в Пермском государственном университете (ПГНИУ). Приговор о пожизненном лишении свободы оставлен в силе, сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

«Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ <…> определила: приговор Пермского краевого суда от 28 декабря 2022 г. с учетом внесенных изменений и апелляционного определения судебной коллеги по уголовным делам Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции от 27 июня 2023 г. в отношении Бекмансурова Тимура Маратовича оставить без изменений, кассационную жалобу без удовлетворения», – зачитал судья.

Трагедия в ПГНИУ случилась 20 сентября 2021 г. Бекмансуров, на тот момент 18-летний первокурсник юридического факультета, открыл стрельбу в здании вуза, в результате чего погибли шесть человек, а более 40 пострадали. При задержании Бекмансуров был ранен и позже госпитализирован. В больнице ему ампутировали часть голени.

Пермский краевой суд 28 декабря 2022 г. признал Бекмансурова виновным по шести пунктам обвинения, в том числе в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, умышленном повреждении чужого имущества, и приговорил его к пожизненному лишению свободы.

После этого приговор был обжалован прокурором, осужденным и его защитником. Летом прошлого года Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде признал законным приговор о пожизненном лишении свободы для Бекмансурова.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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