Верховный суд оставил в силе пожизненный приговор пермскому стрелку Бекмансурову

Трагедия в ПГНИУ случилась 20 сентября 2021 г. Бекмансуров, на тот момент 18-летний первокурсник юридического факультета, открыл стрельбу в здании вуза, в результате чего погибли шесть человек, а более 40 пострадали. При задержании Бекмансуров был ранен и позже госпитализирован. В больнице ему ампутировали часть голени.