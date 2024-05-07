Верховный суд оставил в силе пожизненный приговор пермскому стрелку Бекмансурову
Верховный суд России рассмотрел кассационную жалобу Тимура Бекмансурова, который ранее был осужден за массовый расстрел людей в Пермском государственном университете (ПГНИУ). Приговор о пожизненном лишении свободы оставлен в силе, сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.
«Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ <…> определила: приговор Пермского краевого суда от 28 декабря 2022 г. с учетом внесенных изменений и апелляционного определения судебной коллеги по уголовным делам Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции от 27 июня 2023 г. в отношении Бекмансурова Тимура Маратовича оставить без изменений, кассационную жалобу без удовлетворения», – зачитал судья.
Трагедия в ПГНИУ случилась 20 сентября 2021 г. Бекмансуров, на тот момент 18-летний первокурсник юридического факультета, открыл стрельбу в здании вуза, в результате чего погибли шесть человек, а более 40 пострадали. При задержании Бекмансуров был ранен и позже госпитализирован. В больнице ему ампутировали часть голени.
Пермский краевой суд 28 декабря 2022 г. признал Бекмансурова виновным по шести пунктам обвинения, в том числе в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, умышленном повреждении чужого имущества, и приговорил его к пожизненному лишению свободы.
После этого приговор был обжалован прокурором, осужденным и его защитником. Летом прошлого года Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде признал законным приговор о пожизненном лишении свободы для Бекмансурова.