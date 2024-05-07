Правительство РФ утвердило правила награждения знаком «Доброволец России»
Правительство России утвердило правила награждения знаком «Доброволец России». Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.
Знаком будут поощряться волонтеры, чей стаж добровольческой работы насчитывает не менее 500 часов за три года, предшествующих представлению к награждению. Также знака будут удостоены добровольцы, проявившие самоотверженность, мужество и отвагу, совершившие героический поступок.
Кандидаты на получение нагрудного знака не должны иметь не снятую или не погашенную судимость. В случае представления к награждению иностранца, его кандидатура согласовывается с Министерством иностранных дел РФ. Допускается присуждение нагрудного знака «Доброволец России» посмертно – в этом случае награда будет передана семье волонтера.
В 2018 г. президент России Владимир Путин объяснил интерес государства к волонтерам. По его словам, именно в волонтерском движении больше всего сконцентрированы отзывчивость, доброта, терпимость и гражданственность. Добровольчество делает общество не только более добрым, но и более сбалансированными и устойчивыми к внутренним и внешним шокам, отмечал он.