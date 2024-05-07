Правительство РФ утвердило правила награждения знаком «Доброволец России»

В 2018 г. президент России Владимир Путин объяснил интерес государства к волонтерам. По его словам, именно в волонтерском движении больше всего сконцентрированы отзывчивость, доброта, терпимость и гражданственность. Добровольчество делает общество не только более добрым, но и более сбалансированными и устойчивыми к внутренним и внешним шокам, отмечал он.