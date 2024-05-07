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Правительство РФ утвердило правила награждения знаком «Доброволец России»

Ведомости

Правительство России утвердило правила награждения знаком «Доброволец России». Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Знаком будут поощряться волонтеры, чей стаж добровольческой работы насчитывает не менее 500 часов за три года, предшествующих представлению к награждению. Также знака будут удостоены добровольцы, проявившие самоотверженность, мужество и отвагу, совершившие героический поступок.

Кандидаты на получение нагрудного знака не должны иметь не снятую или не погашенную судимость. В случае представления к награждению иностранца, его кандидатура согласовывается с Министерством иностранных дел РФ. Допускается присуждение нагрудного знака «Доброволец России» посмертно – в этом случае награда будет передана семье волонтера.

В 2018 г. президент России Владимир Путин объяснил интерес государства к волонтерам. По его словам, именно в волонтерском движении больше всего сконцентрированы отзывчивость, доброта, терпимость и гражданственность. Добровольчество делает общество не только более добрым, но и более сбалансированными и устойчивыми к внутренним и внешним шокам, отмечал он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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