Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

В США начали расследование после ареста американского военного во Владивостоке

Ведомости

Армия США начала административное расследование обстоятельств поездки военнослужащего Гордона Блэка в Россию. Об этом сообщила представитель Пентагона Сабрина Сингх на брифинге.

«Армия начала административное расследование для установления фактов и обстоятельств его поездки», – сказала она.

По словам Сингх, по итогам расследования будет принято решение о последствиях для Блэка из-за его действий. Она отметила, что военный проходил службу в Южной Корее, 10 апреля он подписал договор о смене базы и должен был отправиться в Техас. Вместо того чтобы вернуться в США, Блэк по личным причинам вылетел из Кореи в Россию через Китай, заявила Сингх. Она уточнила, что военный был зачислен в армию США в 2008 г.

УМВД РФ по Приморскому краю сообщало, что во Владивостоке был задержан 34-летний иностранец, который прибыл в город 10 апреля. По данным ведомства, Блэк приехал в Россию ради девушки, с которой познакомился в Южной Корее. Между ними произошел конфликт. После того как американец ушел, у девушки пропали деньги, она обратилась в полицию.

Против Блэка возбуждено уголовно дело по ч. 2 ст. 158 (кража с причинением значительного ущерба). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Суд отправил американского военного в СИЗО до 2 июля. Ранее в представительстве МИД России во Владивостоке заявили, что дело против Блэка не связано с политикой и шпионажем.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных