В США начали расследование после ареста американского военного во Владивостоке
Армия США начала административное расследование обстоятельств поездки военнослужащего Гордона Блэка в Россию. Об этом сообщила представитель Пентагона Сабрина Сингх на брифинге.
«Армия начала административное расследование для установления фактов и обстоятельств его поездки», – сказала она.
По словам Сингх, по итогам расследования будет принято решение о последствиях для Блэка из-за его действий. Она отметила, что военный проходил службу в Южной Корее, 10 апреля он подписал договор о смене базы и должен был отправиться в Техас. Вместо того чтобы вернуться в США, Блэк по личным причинам вылетел из Кореи в Россию через Китай, заявила Сингх. Она уточнила, что военный был зачислен в армию США в 2008 г.
УМВД РФ по Приморскому краю сообщало, что во Владивостоке был задержан 34-летний иностранец, который прибыл в город 10 апреля. По данным ведомства, Блэк приехал в Россию ради девушки, с которой познакомился в Южной Корее. Между ними произошел конфликт. После того как американец ушел, у девушки пропали деньги, она обратилась в полицию.
Против Блэка возбуждено уголовно дело по ч. 2 ст. 158 (кража с причинением значительного ущерба). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Суд отправил американского военного в СИЗО до 2 июля. Ранее в представительстве МИД России во Владивостоке заявили, что дело против Блэка не связано с политикой и шпионажем.