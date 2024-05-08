В США начали расследование после ареста американского военного во Владивостоке

По словам Сингх, по итогам расследования будет принято решение о последствиях для Блэка из-за его действий. Она отметила, что военный проходил службу в Южной Корее, 10 апреля он подписал договор о смене базы и должен был отправиться в Техас. Вместо того чтобы вернуться в США, Блэк по личным причинам вылетел из Кореи в Россию через Китай, заявила Сингх. Она уточнила, что военный был зачислен в армию США в 2008 г.