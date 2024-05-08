Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Роспотребнадзор изъял более 10% проверенной никотиновой продукции в 2024 году

Ведомости

Роспотребнадзор за начало 2024 г. проинспектировал свыше 320 000 единиц никотиносодержащей и табачной продукции, из которых более 10% были арестованы, сообщила пресс-служба ведомства.

«Более 10% от исследованной продукции оказались без цифровой маркировки. Вся указанная продукция арестована», – уточнили в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, цифровая маркировка отсутствовала у 34 000 единиц продукции. Всего было составлено 1079 протоколов об административном правонарушении.

22 апреля президент России Владимир Путин подписал инициированный правительством закон о переходе от использования акцизных марок к цифровой маркировке табачной и подакцизной никотиносодержащей продукции.

Документ обусловлен введением с 1 марта 2024 г. новых требований к маркировке табачной и никотиносодержащей продукции. Физическая акцизная марка заменяется цифровой маркировкой в виде штрих-кода, схожего с тем, который уже используется, например, на лекарствах и молочной продукции.

В законе вводится термин «учетно-контрольная специальная марка» для средств идентификации, которые будут наноситься на упаковку табачной и подакцизной никотиносодержащей продукции. Согласно документу, учетно-контрольные марки будут наноситься на упаковку табачной продукции, жидкости для электронных сигарет и вейпов, а также систем нагревания табака.

Введенные изменения позволят сохранить права таможенных органов по администрированию акцизов на табачные изделия, ввозимые из стран ЕАЭС. Кроме того, будет обеспечен контроль за корректным определением налоговой базы по акцизам на табачную и никотиносодержащую продукцию.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных