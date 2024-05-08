Роспотребнадзор изъял более 10% проверенной никотиновой продукции в 2024 году
Роспотребнадзор за начало 2024 г. проинспектировал свыше 320 000 единиц никотиносодержащей и табачной продукции, из которых более 10% были арестованы, сообщила пресс-служба ведомства.
«Более 10% от исследованной продукции оказались без цифровой маркировки. Вся указанная продукция арестована», – уточнили в ведомстве.
По данным Роспотребнадзора, цифровая маркировка отсутствовала у 34 000 единиц продукции. Всего было составлено 1079 протоколов об административном правонарушении.
22 апреля президент России Владимир Путин подписал инициированный правительством закон о переходе от использования акцизных марок к цифровой маркировке табачной и подакцизной никотиносодержащей продукции.
Документ обусловлен введением с 1 марта 2024 г. новых требований к маркировке табачной и никотиносодержащей продукции. Физическая акцизная марка заменяется цифровой маркировкой в виде штрих-кода, схожего с тем, который уже используется, например, на лекарствах и молочной продукции.
В законе вводится термин «учетно-контрольная специальная марка» для средств идентификации, которые будут наноситься на упаковку табачной и подакцизной никотиносодержащей продукции. Согласно документу, учетно-контрольные марки будут наноситься на упаковку табачной продукции, жидкости для электронных сигарет и вейпов, а также систем нагревания табака.
Введенные изменения позволят сохранить права таможенных органов по администрированию акцизов на табачные изделия, ввозимые из стран ЕАЭС. Кроме того, будет обеспечен контроль за корректным определением налоговой базы по акцизам на табачную и никотиносодержащую продукцию.