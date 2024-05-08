Роспотребнадзор изъял более 10% проверенной никотиновой продукции в 2024 году

В законе вводится термин «учетно-контрольная специальная марка» для средств идентификации, которые будут наноситься на упаковку табачной и подакцизной никотиносодержащей продукции. Согласно документу, учетно-контрольные марки будут наноситься на упаковку табачной продукции, жидкости для электронных сигарет и вейпов, а также систем нагревания табака.