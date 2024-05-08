Адвокат замминистра Иванова заявил об аресте денежных средств его родителей

По версии следствия, Фомин оказал Иванову, Бородину и иным лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить работы, связанные с ремонтом и реконструкцией зданий. Также Фомин и другие лица способствовали получению Ивановым взятки в особо крупном размере в виде незаконного оказания ими услуг имущественного характера. По словам Мусаева, вменяемая сумма взятки составляет около 1 млрд руб. и фигурирует как стоимость произведенных работ и использованных материалов.