Адвокат замминистра Иванова заявил об аресте денежных средств его родителей
В рамках уголовного дела замминистра обороны Тимура Иванова, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, арестованы денежные средства широкого круга лица, в том числе его родителей. Об этом журналистам сообщил адвокат фигуранта Мурад Мусаев.
«У нас нет пока копии этого решения [об аресте] <…> [Подробностей нет], кроме того, что речь идет о широком круге лиц, включая родителей», – сказал Мусаев.
Он уточнил, что у родителей Иванова арестовали в том числе денежные средства на банковских картах.
Замминистра обороны задержали 23 апреля по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размере). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Также в рамках дела были арестованы друг замминистра Сергей Бородин, который, по данным СПАРК, является директором ООО «Волжский берег», специализирующегося на покупке и управлении недвижимостью. Еще один фигурант – соучредитель ООО «Олимпситистрой» Александр Фомин – тоже был отправлен в СИЗО до 23 июня.
По версии следствия, Фомин оказал Иванову, Бородину и иным лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить работы, связанные с ремонтом и реконструкцией зданий. Также Фомин и другие лица способствовали получению Ивановым взятки в особо крупном размере в виде незаконного оказания ими услуг имущественного характера. По словам Мусаева, вменяемая сумма взятки составляет около 1 млрд руб. и фигурирует как стоимость произведенных работ и использованных материалов.
Ранее 8 мая Московский городской суд оставил без изменения постановления об аресте Иванова и Бородина. Она пробудут в СИЗО до 23 июня.