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Адвокат замминистра Иванова заявил об аресте денежных средств его родителей

Ведомости

В рамках уголовного дела замминистра обороны Тимура Иванова, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, арестованы денежные средства широкого круга лица, в том числе его родителей. Об этом журналистам сообщил адвокат фигуранта Мурад Мусаев.

«У нас нет пока копии этого решения [об аресте] <…> [Подробностей нет], кроме того, что речь идет о широком круге лиц, включая родителей», – сказал Мусаев.

Он уточнил, что у родителей Иванова арестовали в том числе денежные средства на банковских картах.

Замминистра обороны задержали 23 апреля по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размере). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Также в рамках дела были арестованы друг замминистра Сергей Бородин, который, по данным СПАРК, является директором ООО «Волжский берег», специализирующегося на покупке и управлении недвижимостью. Еще один фигурант – соучредитель ООО «Олимпситистрой» Александр Фомин – тоже был отправлен в СИЗО до 23 июня.

По версии следствия, Фомин оказал Иванову, Бородину и иным лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить работы, связанные с ремонтом и реконструкцией зданий. Также Фомин и другие лица способствовали получению Ивановым взятки в особо крупном размере в виде незаконного оказания ими услуг имущественного характера. По словам Мусаева, вменяемая сумма взятки составляет около 1 млрд руб. и фигурирует как стоимость произведенных работ и использованных материалов.

Ранее 8 мая Московский городской суд оставил без изменения постановления об аресте Иванова и Бородина. Она пробудут в СИЗО до 23 июня.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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