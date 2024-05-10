СК возбудил уголовное дело после осквернения советского памятника в Хельсинки

По данным посольства России в Финляндии, 9 мая неизвестные залили краской мемориал в Хельсинки на кладбище в районе Малми. Российские дипломаты вызвали на место полицию, которая зафиксировала причиненный ущерб, сообщал ТАСС. Следы повреждений устранили сотрудники посольства, вопрос о полном восстановлении мемориала обсуждается с финской стороной.