Начавшаяся на Земле магнитная буря может продлиться до 40 часов
На Земле началась мощная магнитная буря, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
«Магнитная буря началась. Текущий уровень – G4 [по шкале от G1 до G5 ]. Земля погружена в облако плазмы и выйдет из него не раньше, чем через сутки. Общая продолжительность магнитного шторма может составить от 20 до 40 часов. В ближайшие часы ожидается приход еще трех солнечных выбросов», – говорится в сообщении.
По словам директора Института космических исследований РАН Анатолия Петруковича, зафиксирован скачок скорости солнечного ветра почти в два раза и магнитного поля в шесть раз.
«При этом направление магнитного поля выброса самое "вредное" для Земли», – написал Петрукович в своем Telegram-канале.
В феврале на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщалось, что на Солнце зафиксирована вторая в этом году мощная вспышка. По предварительным оценкам, ее балл составил X3.3. До этого крупнейшая с 2017 г. вспышка была зарегистрирована на Солнце в новогоднюю ночь.