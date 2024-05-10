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Начавшаяся на Земле магнитная буря может продлиться до 40 часов

Ведомости

На Земле началась мощная магнитная буря, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Магнитная буря началась. Текущий уровень – G4 [по шкале от G1 до G5 ]. Земля погружена в облако плазмы и выйдет из него не раньше, чем через сутки. Общая продолжительность магнитного шторма может составить от 20 до 40 часов. В ближайшие часы ожидается приход еще трех солнечных выбросов», – говорится в сообщении.

По словам директора Института космических исследований РАН Анатолия Петруковича, зафиксирован скачок скорости солнечного ветра почти в два раза и магнитного поля в шесть раз.

«При этом направление магнитного поля выброса самое "вредное" для Земли», – написал Петрукович в своем Telegram-канале.

В феврале на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщалось, что на Солнце зафиксирована вторая в этом году мощная вспышка. По предварительным оценкам, ее балл составил X3.3. До этого крупнейшая с 2017 г. вспышка была зарегистрирована на Солнце в новогоднюю ночь.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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