Начавшаяся на Земле магнитная буря может продлиться до 40 часов

«Магнитная буря началась. Текущий уровень – G4 [по шкале от G1 до G5 ]. Земля погружена в облако плазмы и выйдет из него не раньше, чем через сутки. Общая продолжительность магнитного шторма может составить от 20 до 40 часов. В ближайшие часы ожидается приход еще трех солнечных выбросов», – говорится в сообщении.