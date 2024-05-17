Экс-сотрудник миграционного управления МВД по Москве задержан по делу о взятках
Бывшего сотрудника столичного управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве задержали по подозрению в получении взяток. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ.
Экс-сотрудник миграционного управления стал четвертым фигурантом по уголовному делу о получении взяток должностными лицами в особо крупном размере организованной группой (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Трое обвиняемых ранее были арестованы.
Следствие полагает, что сотрудники столичного управления по вопросам миграции ГУ МВД России регулярно получали взятки от представителей строительных объектов Москвы, которые принимали на работу нелегальных мигрантов. По данным СК, общая сумма взяток с января 2022 г. по декабрь 2023 г. составила более 20 млн руб.
Следователи также провели обыск на одном из строительных объектов, в ходе которого обнаружили 27 нелегальных мигрантов, незаконно осуществляющих трудовую деятельность в Российской Федерации.
«Приняты меры к их выдворению», – говорится в сообщении.
Расследование дела продолжается.
15 мая в СК сообщали, что в Московской области были задержаны 15 человек, в том числе 11 иностранцев, по делу о незаконной миграции. Среди задержанных – бывший сотрудник миграционной службы УМВД по Домодедову, трое гражданских лиц и 11 иностранных граждан (Вьетнама, Узбекистана и Азербайджана).
После теракта в «Крокус сити холле» ряд политиков выступили за ужесточение мер в миграционной сфере. В частности, 27 апреля в Госдуму был внесен законопроект, в котором предлагается ввести режим высылки нелегальных мигрантов и другие меры по усилению контроля за нахождением в РФ иностранных граждан. В пояснительной записке говорится, что это необходимо «с учетом складывающейся криминогенной обстановки среди иностранцев, а также возросших ожиданий общества в плане реагирования государства на проблему массового притока мигрантов и незаконной миграции».
14 мая министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил о подготовке МВД РФ реформы по регулированию миграции и контролю за пребыванием мигрантов в России. По его словам, доля совершенных иностранцами преступлений составляет 4% от общего числа. При этом он отметил, что даже после теракта в «Крокус сити холле» в стремлении упорядочить пребывание мигрантов в РФ нельзя впадать в крайность и допускать роста ксенофобии.