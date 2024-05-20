Путин утвердил порядок уведомления о выезде из России для допущенных к гостайне
Президент России Владимир Путин утвердил порядок, по которому допущенные к гостайне граждане должны уведомлять Федеральную службу безопасности и Службу внешней разведки о намерении выехать из страны. Согласно указу, предупреждать о таких планах россияне должны за 30 дней до даты выезда.
Порядок также распространяется на сенаторов, депутатов Госдумы, судей, депутатов законодательных органов субъектов РФ, глав муниципальных образований, адвокатов, допущенных к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям.
В уведомлении должны быть указаны цель выезда, страна, включая государства, через которые будет осуществлен транзит, а также вид транспорта для поездки и адрес пребывания за рубежом.
Закон, который внес изменения в правила выезда за границу граждан, которые имеют допуск к засекреченной информации, Путин подписал в августе 2023 г. В документе также уточняются правила допуска к гостайне, его оформления и прекращения, вводится термин «режим секретности», а также говорится о других ограничениях для тех, кто владеет секретными сведениями.
В мае в Госдуму внесли законопроект с поправками в ст. 21.2 и 24 закона «О государственной тайне». В пояснительной записке указывается, что цель инициативы – наделить руководителей и сотрудников режимно-секретных подразделений правом проверять загранпаспорта служащих, у которых есть доступ к гостайне. Кроме того, служащие обязаны согласовывать с руководителями подразделений поездки за границу, письменное согласование должно включать в себя всю информацию о поездке. После возвращения в Россию организация может проверить соблюдение работником условий выезда за границу.