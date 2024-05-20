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Путин утвердил порядок уведомления о выезде из России для допущенных к гостайне

Ведомости

Президент России Владимир Путин утвердил порядок, по которому допущенные к гостайне граждане должны уведомлять Федеральную службу безопасности и Службу внешней разведки о намерении выехать из страны. Согласно указу, предупреждать о таких планах россияне должны за 30 дней до даты выезда.

Порядок также распространяется на сенаторов, депутатов Госдумы, судей, депутатов законодательных органов субъектов РФ, глав муниципальных образований, адвокатов, допущенных к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям.

В уведомлении должны быть указаны цель выезда, страна, включая государства, через которые будет осуществлен транзит, а также вид транспорта для поездки и адрес пребывания за рубежом.

Закон, который внес изменения в правила выезда за границу граждан, которые имеют допуск к засекреченной информации, Путин подписал в августе 2023 г. В документе также уточняются правила допуска к гостайне, его оформления и прекращения, вводится термин «режим секретности», а также говорится о других ограничениях для тех, кто владеет секретными сведениями.

В мае в Госдуму внесли законопроект с поправками в ст. 21.2 и 24 закона «О государственной тайне». В пояснительной записке указывается, что цель инициативы – наделить руководителей и сотрудников режимно-секретных подразделений правом проверять загранпаспорта служащих, у которых есть доступ к гостайне. Кроме того, служащие обязаны согласовывать с руководителями подразделений поездки за границу, письменное согласование должно включать в себя всю информацию о поездке. После возвращения в Россию организация может проверить соблюдение работником условий выезда за границу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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