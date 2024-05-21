У жены президента Сирии диагностировали лейкемию
Врачи диагностировали у первой леди Сирии Асмы Асад лейкемию. Об этом сообщает канцелярия президента страны Башара Асада.
«После появления ряда клинических симптомов, а также проведения медицинских обследований и анализов первой леди Асме Асад был поставлен диагноз "острый миелоидный лейкоз"», – сказано в заявлении.
Супруга президента Сирии пройдет специальный курс лечения, который предполагает строгую изоляцию и социальное дистанцирование. Кроме того, Асма Асад временно не будет выполнять свои прямые обязанности.
Асме Асад 48 лет. Она состоит в браке с Башаром Асадом уже 23 года. В августе 2018 г. у первой леди нашли рак груди. Злокачественную опухоль удалили в январе 2019 г. Спустя полгода Асад объявила, что полностью победила болезнь.
Жена президента Сирии занимается благотворительной и общественной деятельностью. Она занимается вопросами поддержки семей солдат сирийской армии, погибших на войне, которая идет с 2011 г. Кроме того, Асма Асад возглавляет Фонд развития Сирии. В марте 2021 г. ТАСС писал, что она также контролирует фонды «Аль-Бустан» и «Рамак», которые помогают малоимущим слоям населения.