У жены президента Сирии диагностировали лейкемию

Жена президента Сирии занимается благотворительной и общественной деятельностью. Она занимается вопросами поддержки семей солдат сирийской армии, погибших на войне, которая идет с 2011 г. Кроме того, Асма Асад возглавляет Фонд развития Сирии. В марте 2021 г. ТАСС писал, что она также контролирует фонды «Аль-Бустан» и «Рамак», которые помогают малоимущим слоям населения.