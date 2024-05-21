Суд приговорил физика Анатолия Маслова к 14 годам за госизмену

Главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Анатолий Маслов был арестован по подозрению в государственной измене в 2022 г. В институте Маслова называли всемирно известным ученым, активно и плодотворно работающим в области динамики вязкого газа. Стаж его научной и педагогической работы составил 53 года.