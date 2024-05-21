Суд приговорил физика Анатолия Маслова к 14 годам за госизмену
Санкт-Петербургский городской суд приговорил физика Анатолия Маслова к 14 годам колонии строгого режима по делу о госизмене. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Маслов признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Дело слушалось в закрытом режиме в связи с наличием грифа «Совершенно секретно».
Кроме 14 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год Маслова лишили права заниматься деятельностью, связанной с доступом к государственной тайне, на два года.
Главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Анатолий Маслов был арестован по подозрению в государственной измене в 2022 г. В институте Маслова называли всемирно известным ученым, активно и плодотворно работающим в области динамики вязкого газа. Стаж его научной и педагогической работы составил 53 года.