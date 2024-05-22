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Совет Федерации одобрил закон о создании реестра должников по алиментам

Ведомости

Совет Федерации (СФ) в ходе заседания одобрил закон о создании открытого реестра должников по алиментам, сообщается в Telegram-канале верхней палаты парламента.

«Порядок формирования и ведения реестра определяется главным судебным приставом Российской Федерации, а общедоступная часть сведений будет опубликована на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов России (ФССП)», – отметил первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев.

6 мая соответствующий закон был принят Госдумой в третьем чтении. Согласно проекту, после включения в реестр информация о гражданах будет находиться в открытом доступе до тех пор, пока долг не будет погашен в полном объеме. О внесении в реестр должника оповестят в течение суток. Информацию о трудоустройстве должника предоставит ФССП и Фонд пенсионного и социального страхования РФ через единую электронную систему.

В заключении к законопроекту комитет СФ по социальной политике отметил, что данная мера направлена на создание «действенного правового механизма обеспечения принудительного исполнения» и повышения эффективности правового воздействия на лиц, уклоняющихся от выплаты средств на содержание несовершеннолетних детей и нетрудоспособных родителей.

Ранее «Ведомости» писали, что Госдума может запретить должникам по алиментам участвовать в азартных играх. Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и его заместитель Александр Трембицкий внесли в Госдуму соответствующий законопроект в марте. Они предложили рассмотреть два законопроекта о регулировании рынка азартных игр.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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