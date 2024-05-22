Совет Федерации одобрил закон о создании реестра должников по алиментам
Совет Федерации (СФ) в ходе заседания одобрил закон о создании открытого реестра должников по алиментам, сообщается в Telegram-канале верхней палаты парламента.
«Порядок формирования и ведения реестра определяется главным судебным приставом Российской Федерации, а общедоступная часть сведений будет опубликована на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов России (ФССП)», – отметил первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев.
6 мая соответствующий закон был принят Госдумой в третьем чтении. Согласно проекту, после включения в реестр информация о гражданах будет находиться в открытом доступе до тех пор, пока долг не будет погашен в полном объеме. О внесении в реестр должника оповестят в течение суток. Информацию о трудоустройстве должника предоставит ФССП и Фонд пенсионного и социального страхования РФ через единую электронную систему.
В заключении к законопроекту комитет СФ по социальной политике отметил, что данная мера направлена на создание «действенного правового механизма обеспечения принудительного исполнения» и повышения эффективности правового воздействия на лиц, уклоняющихся от выплаты средств на содержание несовершеннолетних детей и нетрудоспособных родителей.
Ранее «Ведомости» писали, что Госдума может запретить должникам по алиментам участвовать в азартных играх. Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и его заместитель Александр Трембицкий внесли в Госдуму соответствующий законопроект в марте. Они предложили рассмотреть два законопроекта о регулировании рынка азартных игр.