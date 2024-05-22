Совет Федерации одобрил закон о создании реестра должников по алиментам

6 мая соответствующий закон был принят Госдумой в третьем чтении. Согласно проекту, после включения в реестр информация о гражданах будет находиться в открытом доступе до тех пор, пока долг не будет погашен в полном объеме. О внесении в реестр должника оповестят в течение суток. Информацию о трудоустройстве должника предоставит ФССП и Фонд пенсионного и социального страхования РФ через единую электронную систему.