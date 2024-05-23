ФСБ раскрыла архивы о преступлениях западных военных в Берлине в 1945 году

После Фултонской речи Уинстона Черчилля 5 марта 1946 г., положившей начало холодной войне, советская контрразведка стала фиксировать активность американской, британской и французской разведок против СССР. Уже на 1 мая 1946 г. удалось разоблачить и арестовать 203 агента: 108 агентов английской разведки «Секрет Сервис», 80 агентов американской разведки «Секрет Интеллиженс Сервис», 15 агентов французской разведки «Секурите Милитер». Для разведки ими использовались военнопленные, освобожденные из лагерей, семьи которых жили в советской зоне в Германии, а также молодежь Гитлерюгенда. Общаясь с советскими офицерами они собирали данные о расположении воинских частей, их численности и оснащенности. Кроме того, агентура распространяла слухи, направленные на подрыв советской военной администрации и Красной армии.