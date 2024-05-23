ФСБ раскрыла архивы о преступлениях западных военных в Берлине в 1945 году
ФСБ опубликовала рассекреченные архивные документы о преступлениях американских и французских военных в отношении немцев в 1945 г. в Берлине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
ЦОС приводит текст докладной записки начальника оперсектора Берлина генерал-майора Алексея Сиднева заместителю наркома внутренних дел СССР Ивану Серову 9 ноября 1945 г., в которой рассказывает о непрекращающихся случаях хулиганства, грабежа и насилия со стороны американских военных над немцами. В справке от 19 ноября 1945 г. говорится о насилии и грабежах французских солдат.
После Фултонской речи Уинстона Черчилля 5 марта 1946 г., положившей начало холодной войне, советская контрразведка стала фиксировать активность американской, британской и французской разведок против СССР. Уже на 1 мая 1946 г. удалось разоблачить и арестовать 203 агента: 108 агентов английской разведки «Секрет Сервис», 80 агентов американской разведки «Секрет Интеллиженс Сервис», 15 агентов французской разведки «Секурите Милитер». Для разведки ими использовались военнопленные, освобожденные из лагерей, семьи которых жили в советской зоне в Германии, а также молодежь Гитлерюгенда. Общаясь с советскими офицерами они собирали данные о расположении воинских частей, их численности и оснащенности. Кроме того, агентура распространяла слухи, направленные на подрыв советской военной администрации и Красной армии.
В 2020 г. ФСБ рассекретила документы об уроженцах Украины из состава гитлеровской карательной группы ГФП-721, которые в годы Великой Отечественной войны замучили сотни советских граждан на оккупированных территориях юго-западной части СССР.
В сентябре 2020 г. Следственный комитет сообщил о создании подразделения по расследованию преступлений, связанных с фальсификацией истории и реабилитацией нацизма.