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Кассационный суд оставил Земфиру в реестре иноагентов

Ведомости

Второй кассационный суд отклонил жалобу певицы Земфиры (полное имя Земфира Рамазанова, признана в России иноагентом) на включение ее в список иностранных агентов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда. 

«Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения», – сообщили в пресс-службе.

Минюст признал Земфиру иноагентом в феврале 2023 г. В Минюсте обосновали решение тем, что певица выступала в поддержку Украины и критиковала проведение спецоперации, а также давала концерты в недружественных странах и получала поддержку от иностранных источников.

Певица пыталась оспорить это решение, но в июне Замоскворецкий суд Москвы отклонил ее иск. Тогда Земфира попыталась оспорить решение суда и подала апелляцию, но Мосгорсуд также ее отклонил. После этого решение вступило в законную силу. В марте 2024 г. певица подала жалобу в кассационный суд.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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