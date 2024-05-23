Кассационный суд оставил Земфиру в реестре иноагентов
Второй кассационный суд отклонил жалобу певицы Земфиры (полное имя Земфира Рамазанова, признана в России иноагентом) на включение ее в список иностранных агентов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.
«Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения», – сообщили в пресс-службе.
Минюст признал Земфиру иноагентом в феврале 2023 г. В Минюсте обосновали решение тем, что певица выступала в поддержку Украины и критиковала проведение спецоперации, а также давала концерты в недружественных странах и получала поддержку от иностранных источников.
Певица пыталась оспорить это решение, но в июне Замоскворецкий суд Москвы отклонил ее иск. Тогда Земфира попыталась оспорить решение суда и подала апелляцию, но Мосгорсуд также ее отклонил. После этого решение вступило в законную силу. В марте 2024 г. певица подала жалобу в кассационный суд.