В Госдуме предложили сократить на два часа рабочую пятницу для женщин

Матвиенко обратила внимание, что женщины, потерявшие работу в связи с ликвидацией той или иной организации, находятся в крайне несправедливом положении. Пособие по беременности и родам для них составляет менее 1000 руб. в месяц – это в десятки раз меньше, чем для работающих женщин, в том числе для тех, кто имеет стаж работы менее полугода.