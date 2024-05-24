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В Госдуме предложили сократить на два часа рабочую пятницу для женщин

Ведомости

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов (ЛДПР) обратился к министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову с предложением сократить на два часа рабочую пятницу для женщин с сохранением средней зарплаты, передает «РИА Новости».

По информации министерства труда и социальной защиты РФ на март 2023 г., женщины составляют 49% от всей рабочей силы в России, что является одним из самых высоких показателей в мировой практике. Согласно данным аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, продолжительность рабочей недели в стране в I квартале 2023 г. достигла максимального уровня за последние 10 лет, поднявшись до 38 часов 30 минут.

«Увеличение рабочих часов произошло в основном за счет роста экономической активности именно женщин: по сравнению с 2022 г. рабочая неделя у них выросла на 27 минут, у мужчин – всего на четыре минуты», – отметил Чернышов.

Вице спикер Госдумы напомнил, что женщины продолжают выполнять большинство домашних дел и ухаживают за детьми, на что тратят около шести часов в день. По его словам, женский труд остается недостаточно видимым для экономики, поскольку находится за рамками рыночных отношений.

Принятие инициативы позволит женщинам более полноценно отдыхать в выходные дни и качественно проводить время с семьей, что положительно скажется на демографической ситуации в России, считает Чернышов.

В официальном письме уточняется, что сокращение рабочего дня должно стать обязательным для бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих. Для частных компаний мера может носить рекомендательный характер.

26 апреля председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко заявила, что пособие по беременности и родам для женщин, уволенных в связи с ликвидацией организации, необходимо увеличить до уровня не ниже МРОТ.

Матвиенко обратила внимание, что женщины, потерявшие работу в связи с ликвидацией той или иной организации, находятся в крайне несправедливом положении. Пособие по беременности и родам для них составляет менее 1000 руб. в месяц – это в десятки раз меньше, чем для работающих женщин, в том числе для тех, кто имеет стаж работы менее полугода.

В январе правительство утвердило план основных мероприятий на 2024 г., объявленный в России Годом семьи. План состоит из семи блоков, посвященных финансовой помощи семьям с детьми, в том числе для улучшения жилищных условий; сохранению репродуктивного здоровья граждан; работе с будущими родителями; укреплению у детей и молодежи семейных ценностей и т. д.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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