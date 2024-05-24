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РСТ: с 29 мая россияне не смогут проехать через Норвегию транзитом

Ведомости

С 29 мая транзит через Норвегию станет невозможен для туристов из России. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Его слова приводит пресс-служба союза, передает ТАСС.

«Закрывается и возможность совершить транзитную поездку в эту страну, так как после закрытия российско-финляндской границы некоторые туристы пересекали границу через Норвегию», – отметил Горин.

Он напомнил, что Норвегия не выдает туристические визы россиянам с 2022 г., но граждане РФ продолжали въезжать в страну по визам других стран шенгенского соглашения. После введения запрета россияне смогут посетить Норвегию только по рабочей или учебной визе, а также для встречи с близкими родственниками или при наличии вида на жительство, уточнили в РСТ.

23 мая стало известно, что власти Норвегии запрещают въезд российским туристам с 29 мая. Подчеркивалось, что ограничение распространяется как на визы, выданные Норвегией до весны 2022 г., так и на шенгенские визы, выданные другими странами.

В Кремле и МИДе сочли запрет дискриминационным и пообещали принять ответные меры. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что норвежские власти избрали путь ухудшения двусторонних отношений, «которые и без того не блещут в последнее время своим качеством». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Россия «не собирается закрываться от норвежских граждан».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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