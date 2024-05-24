РСТ: с 29 мая россияне не смогут проехать через Норвегию транзитом

Он напомнил, что Норвегия не выдает туристические визы россиянам с 2022 г., но граждане РФ продолжали въезжать в страну по визам других стран шенгенского соглашения. После введения запрета россияне смогут посетить Норвегию только по рабочей или учебной визе, а также для встречи с близкими родственниками или при наличии вида на жительство, уточнили в РСТ.