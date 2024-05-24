РСТ: с 29 мая россияне не смогут проехать через Норвегию транзитом
С 29 мая транзит через Норвегию станет невозможен для туристов из России. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Его слова приводит пресс-служба союза, передает ТАСС.
«Закрывается и возможность совершить транзитную поездку в эту страну, так как после закрытия российско-финляндской границы некоторые туристы пересекали границу через Норвегию», – отметил Горин.
Он напомнил, что Норвегия не выдает туристические визы россиянам с 2022 г., но граждане РФ продолжали въезжать в страну по визам других стран шенгенского соглашения. После введения запрета россияне смогут посетить Норвегию только по рабочей или учебной визе, а также для встречи с близкими родственниками или при наличии вида на жительство, уточнили в РСТ.
23 мая стало известно, что власти Норвегии запрещают въезд российским туристам с 29 мая. Подчеркивалось, что ограничение распространяется как на визы, выданные Норвегией до весны 2022 г., так и на шенгенские визы, выданные другими странами.
В Кремле и МИДе сочли запрет дискриминационным и пообещали принять ответные меры. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что норвежские власти избрали путь ухудшения двусторонних отношений, «которые и без того не блещут в последнее время своим качеством». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Россия «не собирается закрываться от норвежских граждан».