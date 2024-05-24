Кабмин заменил плановые проверки учебных заведений на профилактические визиты
Правительство РФ утвердило постановление, которое заменяет проверки в образовательных учреждениях обязательными профилактическими визитами. Новшество затронет государственные и негосударственные вузы, а также частные учебные заведения. Предполагается, что такая мера позволит смягчить административную нагрузку на образовательные учреждения, сообщает пресс-служба правительства РФ.
Документ разработан Минэкономразвития России. Особенность профилактического визита в том, что он длится, как правило, один день и не предполагает вынесения штрафов. В то время как проверка иногда занимает 10 рабочих дней и грозит применением санкций в случае выявления нарушений.
Во время визита инспекторы будут разъяснять сотрудникам учебного заведения нормы законодательства о контроле и указывать на признаки нарушений. При этом подчеркивается, что новые правила не отменят возможность проведения внеплановых проверок при наличии жалоб.
«В прошлом году мы распространили практику обязательных профилактических визитов на некоторые бюджетные социальные и образовательные учреждения, получили от них обратную связь с положительными отзывами. А в этом году расширили перечень учреждений за счет вузов, частных детских садов и школ», – пояснил статс-секретарь – замминистра экономического развития Алексей Херсонцев.
В ноябре прошлого года правительство РФ также заменило плановые проверки на профилактические визиты в организациях здравоохранения, социального обслуживания и общественного питания детей. Продолжительность такого визита составляет один день, и по его окончанию может быть выдано предписание об устранении нарушений. При этом факт их выявления не повлечет за собой административной ответственности и уплаты штрафа.