Кабмин заменил плановые проверки учебных заведений на профилактические визиты

В ноябре прошлого года правительство РФ также заменило плановые проверки на профилактические визиты в организациях здравоохранения, социального обслуживания и общественного питания детей. Продолжительность такого визита составляет один день, и по его окончанию может быть выдано предписание об устранении нарушений. При этом факт их выявления не повлечет за собой административной ответственности и уплаты штрафа.