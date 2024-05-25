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Рогов опроверг данные об открытии Украиной шлюзов на плотине ДнепроГЭС

Ведомости

Информация об открытии украинской стороной шлюзов на плотине Днепровской ГЭС не соответствует действительности. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Шлюзы на плотине ДнепроГЭС по-прежнему закрыты. Вероятно, в оценке происходящего закралась неточность – шлюзы перепутали с шандорными затворками на гребле ДнепроГЭС», – пояснил он.

Рогов напомнил, что сообщал об открытии шандоров 22 марта – после ракетного удара по машинному залу ДнепроГЭС-2. По его словам, из-за повреждения генераторов стало невозможно генерировать электроэнергию на станции, при этом необходимость в сбросе воды сохранилась. Тогда были открыты шандорные затворы.

24 мая губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал информацию о том, что Украина открыла все шлюзы на плотине ДнепроГЭС. По его словам, начался массовый сброс воды. Глава региона призвал не опасаться «большого потопа», но отметил, что в наиболее вероятной зоне подтопления находятся острова в дельте Днепра.

22 марта сообщалось о пожаре на ДнепроГЭС. По словам директора «Укргидроэнерго» Игоря Сироты, гидроэолектростанция остановила работу после пожара и повреждений. Вечером того же дня директор украинского Института водных проблем и мелиорации НААН Михаил Яцюк признал, что Днепровская ГЭС получила серьезный ущерб. «Мы потеряли этот объект. ДнепроГЭС полностью разрушена», – сказал он. Днепровская ГЭС – крупнейшая гидроэлектростанция на Украине. Она расположена в Запорожье (находится на контролируемой Украиной территории).

В ночь на 6 июня 2023 г. в результате обстрела ВСУ произошел прорыв плотины Каховской ГЭС. Были разрушены 11 из 28 пролетов станции, после чего начался неконтролируемый сброс воды. Уровень ее подъема достигал 11 м. В результате трагедии погибли 57 человек. 14 июня МЧС признало прорыв на Каховской ГЭС и последующее масштабное подтопление ЧС федерального характера.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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