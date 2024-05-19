Рогов обвинил МАГАТЭ в попытке «обелить» ВСУ

Заявление гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси о том, что у агентства нет доказательств о причастности какой-либо стороны к атакам на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), является попыткой обелить Киев. Об этом заявил председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, пишет «РИА Новости».