Рогов обвинил МАГАТЭ в попытке «обелить» ВСУ
Заявление гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси о том, что у агентства нет доказательств о причастности какой-либо стороны к атакам на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), является попыткой обелить Киев. Об этом заявил председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, пишет «РИА Новости».
Рогов назвал заявления Гросси политическими играми и выразил мнение, что Гросси признался, что МАГАТЭ фактически зависит от Запада.
«В МАГАТЭ фактически поощряют угрозу ядерного терроризма, которая исходит от режима Зеленского. Ведь всем очевидно, что к атакам причастны боевики ВСУ, которые по указанию террористического режима Зеленского обстреливают атомную станцию», – сказал Рогов.
19 мая Гросси заявил, что МАГАТЭ предаст огласке, какая из сторон совершала атаки на ЗАЭС, если его инспекторы смогут предоставить независимые доказательства. По словам главы агентства, беспилотники, атакующие ЗАЭС, летят по особой траектории, поэтому определить, откуда они были запущены, крайне сложно.
Запорожская АЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре 2022 г. президент России Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. Эксперты МАГАТЭ начали работу на ЗАЭС с 1 сентября 2022 г. после первого визита Гросси на станцию.