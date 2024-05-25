В Одессе произошла массовая драка военных с гражданскими
В одесской Аркадии вечером 24 мая произошла массовая драка гражданских с военными, видео опубликовал Telegram-канал издания «Страна.ua».
«Связана ли она с работой ТЦК (территориальные центры комплектования, аналоги военкоматов. – "Ведомости"), не сообщается», – говорится в сообщении.
11 апреля Верховная рада Украины приняла пакет законопроектов об ужесточении правил мобилизации, которые 16 апреля утвердил Зеленский. Изменения предусматривают передачу судам права принятия решений об арестах счетов и введения других имущественных ограничений для уклонистов, расширяют перечень граждан, подлежащих призыву, и др.
22 апреля МИД Украины запретил оказывать консульские услуги украинским мужчинам призывного возраста за границей.
Согласно документу, исключением из установленного правила признаются консульские действия, связанные с оформлением удостоверений личности на возвращение на Украину. Распоряжение МИДа действует «до получения дополнительных разъяснений о порядке применения положений закона Украины об усилении мобилизации», который вступит в силу в мае.
17 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за военные правонарушения, который в несколько раз повышает штрафы за уклонение от мобилизации.