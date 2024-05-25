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В Одессе произошла массовая драка военных с гражданскими

Ведомости

В одесской Аркадии вечером 24 мая произошла массовая драка гражданских с военными, видео опубликовал Telegram-канал издания «Страна.ua».

«Связана ли она с работой ТЦК (территориальные центры комплектования, аналоги военкоматов. – "Ведомости"), не сообщается», – говорится в сообщении.

11 апреля Верховная рада Украины приняла пакет законопроектов об ужесточении правил мобилизации, которые 16 апреля утвердил Зеленский. Изменения предусматривают передачу судам права принятия решений об арестах счетов и введения других имущественных ограничений для уклонистов, расширяют перечень граждан, подлежащих призыву, и др.

22 апреля МИД Украины запретил оказывать консульские услуги украинским мужчинам призывного возраста за границей.

Согласно документу, исключением из установленного правила признаются консульские действия, связанные с оформлением удостоверений личности на возвращение на Украину. Распоряжение МИДа действует «до получения дополнительных разъяснений о порядке применения положений закона Украины об усилении мобилизации», который вступит в силу в мае.

17 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за военные правонарушения, который в несколько раз повышает штрафы за уклонение от мобилизации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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