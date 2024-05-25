Более 2000 человек приняли участие в спортивном шествии на выставке «Россия»
Более 2000 человек приняли участие в спортивном шествии на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, сообщается на сайте выставки.
Мероприятие приурочено к 105-летию первого спортивного парада на Красной площади в Москве. Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что в следующем году ведомство планирует организовать шествие на Красной площади. Он также отметил, что традиция спортивных шествий в России возрождается – она появилась в 1919 г., а в период с 1931 г. по 1954 г. шествия проводились регулярно.
Колонны на шествии возглавили спортсмены, среди них – двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов, гимнаст Никита Нагорный с супругой Дарьей, синхронистка Светлана Ромашина. В параде приняли участие бегуны, боксеры, гимнасты, пловцы, самбисты, футболисты и представители других спортивных направлений.
24 мая международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ посетил 14-миллионный гость. В феврале выставка преодолела рубеж в 5 млн гостей. В начале апреля выставку посетил десятимиллионный гость, а уже 16 мая выставка встретила 13-миллионного гостя.
Выставка-форум «Россия» будет работать до 8 июля.