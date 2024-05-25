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Более 2000 человек приняли участие в спортивном шествии на выставке «Россия»

Ведомости

Более 2000 человек приняли участие в спортивном шествии на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, сообщается на сайте выставки.

Мероприятие приурочено к 105-летию первого спортивного парада на Красной площади в Москве. Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что в следующем году ведомство планирует организовать шествие на Красной площади. Он также отметил, что традиция спортивных шествий в России возрождается – она появилась в 1919 г., а в период с 1931 г. по 1954 г. шествия проводились регулярно.

Колонны на шествии возглавили спортсмены, среди них – двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов, гимнаст Никита Нагорный с супругой Дарьей, синхронистка Светлана Ромашина. В параде приняли участие бегуны, боксеры, гимнасты, пловцы, самбисты, футболисты и представители других спортивных направлений.

24 мая международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ посетил 14-миллионный гость. В феврале выставка преодолела рубеж в 5 млн гостей. В начале апреля выставку посетил десятимиллионный гость, а уже 16 мая выставка встретила 13-миллионного гостя.

Выставка-форум «Россия» будет работать до 8 июля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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