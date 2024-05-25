Более 2000 человек приняли участие в спортивном шествии на выставке «Россия»

Мероприятие приурочено к 105-летию первого спортивного парада на Красной площади в Москве. Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что в следующем году ведомство планирует организовать шествие на Красной площади. Он также отметил, что традиция спортивных шествий в России возрождается – она появилась в 1919 г., а в период с 1931 г. по 1954 г. шествия проводились регулярно.