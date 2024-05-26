Посол Франции в Шри-Ланке найден мертвым
Посол Франции в Шри-Ланке и на Мальдивах Жан-Франсуа Пактэ был найден мертвым, сообщила пресс-служба ланкийского министерства иностранных дел.
В ведомстве выразили глубочайшие соболезнование в связи со случившимся, а также пообещали оказать всестороннюю поддержку министерству иностранных дел Франции и семье погибшего. Подробности инцидента в официальном сообщении МИД Шри-Ланки не приводятся.
По информации местного издания Lankasara, дипломат скончался в своей резиденции в возрасте 53 лет. Утром 26 мая он не вышел и не связался с сотрудниками, как обычно. Они немного подождали, потому что воскресенье – выходной день, а затем проинформировали полицию, которая проникла в резиденцию.
Согласно предварительной информации, Пактэ умер после резкого ухудшения самочувствия, для установления всех обстоятельств случившегося полиция начала расследование.