Посол Франции в Шри-Ланке найден мертвым

По информации местного издания Lankasara, дипломат скончался в своей резиденции в возрасте 53 лет. Утром 26 мая он не вышел и не связался с сотрудниками, как обычно. Они немного подождали, потому что воскресенье – выходной день, а затем проинформировали полицию, которая проникла в резиденцию.