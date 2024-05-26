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Шольц: Украина может не вступить в НАТО в ближайшие десятилетия

Ведомости

Украина может не стать членом НАТО в течение ближайших десятилетий, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе встречи с гражданами в Берлине.

«Вы знаете решения [прошлых саммитов НАТО] – в ближайшее время этого не ожидается. Вероятно, [не ожидается] и в следующие 30 лет. Я даже говорил это публично», – заявил Шольц (цитата по ТАСС), напомнив о своем визите в Москву в начале 2022 г.

Канцлер ФРГ отметил, что говорил о невозможности вступления Украины в НАТО в ближайшем будущем еще 2,5 года назад, в том числе в Киеве, и это якобы «было ясно всем».

При этом в марте текущего года глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в интервью украинской прессе заявил, что вопрос о членстве Украины в Североатлантическом альянсе является решенным. По его словам, «Украина точно будет членом альянса», дискуссии же в настоящее время продолжаются относительно сроков ее вступления.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен 24 мая заявил, что НАТО не собирается направлять Украине приглашение вступить в альянс на июльском саммите в Вашингтоне. В апреле госдеп США сообщал, что Украина сможет войти в НАТО только после завершения боевых действий. 

Стремление Украины войти в НАТО, закрепленное в ее конституции, стало одной из причин начала специальной военной операции. Нейтралитет Киева был одним из пунктов мирного договора, который обсуждался на переговорах в Стамбуле в 2022 г., но переговорный процесс был сорван по настоянию Запада.

Как заявлял ранее представитель Кремля Дмитрий Песков, прямой конфликт между НАТО и Россией неизбежен в случае появления военных альянса на территории Украины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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