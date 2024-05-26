Шольц: Украина может не вступить в НАТО в ближайшие десятилетия
Украина может не стать членом НАТО в течение ближайших десятилетий, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе встречи с гражданами в Берлине.
«Вы знаете решения [прошлых саммитов НАТО] – в ближайшее время этого не ожидается. Вероятно, [не ожидается] и в следующие 30 лет. Я даже говорил это публично», – заявил Шольц (цитата по ТАСС), напомнив о своем визите в Москву в начале 2022 г.
Канцлер ФРГ отметил, что говорил о невозможности вступления Украины в НАТО в ближайшем будущем еще 2,5 года назад, в том числе в Киеве, и это якобы «было ясно всем».
При этом в марте текущего года глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в интервью украинской прессе заявил, что вопрос о членстве Украины в Североатлантическом альянсе является решенным. По его словам, «Украина точно будет членом альянса», дискуссии же в настоящее время продолжаются относительно сроков ее вступления.
Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен 24 мая заявил, что НАТО не собирается направлять Украине приглашение вступить в альянс на июльском саммите в Вашингтоне. В апреле госдеп США сообщал, что Украина сможет войти в НАТО только после завершения боевых действий.
Стремление Украины войти в НАТО, закрепленное в ее конституции, стало одной из причин начала специальной военной операции. Нейтралитет Киева был одним из пунктов мирного договора, который обсуждался на переговорах в Стамбуле в 2022 г., но переговорный процесс был сорван по настоянию Запада.
Как заявлял ранее представитель Кремля Дмитрий Песков, прямой конфликт между НАТО и Россией неизбежен в случае появления военных альянса на территории Украины.