Шольц: Украина может не вступить в НАТО в ближайшие десятилетия

«Вы знаете решения [прошлых саммитов НАТО] – в ближайшее время этого не ожидается. Вероятно, [не ожидается] и в следующие 30 лет. Я даже говорил это публично», – заявил Шольц (цитата по ТАСС), напомнив о своем визите в Москву в начале 2022 г.