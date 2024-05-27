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Более 2000 человек оказались под завалами после схода оползня в Новой Гвинее

Ведомости

Под завалами после схода оползня на севере Папуа – Новой Гвинеи оказались более 2000 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местное правительство.

Сход оползня на деревню Ямбали произошел в ночь на 24 мая, обломками было завалено более 150 домов. По данным агентства, завалы достигают высоты двухэтажного дома. Национальный центр по ликвидации последствий стихийных бедствий указал в письме ООН число предполагаемых погибших – оно достигло 2000 человек по данным на 26 мая. При этом по информации Международной организации по миграции (МОМ) ООН на этот же день, под землей находятся около 670 человек и «надежды найти их живыми уменьшаются». Около 1250 жителей были эвакуированы.

Разница в цифрах обусловлена удаленностью местности и отсутствием точной информации о численности населения, так как последняя перепись населения в Папуа – Новой Гвинее проводилась в 2000 г. Многие люди здесь живут в изолированных горных деревнях.

Reuters уточняет, что отдаленное расположение деревни и война между племенами стали причиной медленной ликвидации последствий стихийного бедствия – тяжелая техника и помощь прибывают медленно. Спустя трое суток после трагедии жители используют лопаты и палки, а также пытаются сдвинуть обломки руками, чтобы добраться до выживших.

Кроме того, по словам главы МОМ Серхана Актопрака, дождь, неустойчивый грунт и потоки воды значительно затрудняют работу спасательных команд. При этом сохраняется риск повторного смещения почвы. Кроме того, некоторые местные жители против въезда в деревню тяжелой техники и экскаваторов, так как они прервут траурные церемонии.

В январе при сходе оползней на западе Колумбии погибли 18 человек. Тогда спасательные службы сообщали о 35 пострадавших.

3 августа 2023 г. на грузинском курорте Шови в высокогорном крае Рача сошел оползень, погибли более 30 человек. Были повреждены туристические коттеджи и гостиница «Сансет Шови», мосты и прилегающие дороги. Тогда погибла одна россиянка.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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