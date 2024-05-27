Более 2000 человек оказались под завалами после схода оползня в Новой Гвинее
Под завалами после схода оползня на севере Папуа – Новой Гвинеи оказались более 2000 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местное правительство.
Сход оползня на деревню Ямбали произошел в ночь на 24 мая, обломками было завалено более 150 домов. По данным агентства, завалы достигают высоты двухэтажного дома. Национальный центр по ликвидации последствий стихийных бедствий указал в письме ООН число предполагаемых погибших – оно достигло 2000 человек по данным на 26 мая. При этом по информации Международной организации по миграции (МОМ) ООН на этот же день, под землей находятся около 670 человек и «надежды найти их живыми уменьшаются». Около 1250 жителей были эвакуированы.
Разница в цифрах обусловлена удаленностью местности и отсутствием точной информации о численности населения, так как последняя перепись населения в Папуа – Новой Гвинее проводилась в 2000 г. Многие люди здесь живут в изолированных горных деревнях.
Reuters уточняет, что отдаленное расположение деревни и война между племенами стали причиной медленной ликвидации последствий стихийного бедствия – тяжелая техника и помощь прибывают медленно. Спустя трое суток после трагедии жители используют лопаты и палки, а также пытаются сдвинуть обломки руками, чтобы добраться до выживших.
Кроме того, по словам главы МОМ Серхана Актопрака, дождь, неустойчивый грунт и потоки воды значительно затрудняют работу спасательных команд. При этом сохраняется риск повторного смещения почвы. Кроме того, некоторые местные жители против въезда в деревню тяжелой техники и экскаваторов, так как они прервут траурные церемонии.
В январе при сходе оползней на западе Колумбии погибли 18 человек. Тогда спасательные службы сообщали о 35 пострадавших.
3 августа 2023 г. на грузинском курорте Шови в высокогорном крае Рача сошел оползень, погибли более 30 человек. Были повреждены туристические коттеджи и гостиница «Сансет Шови», мосты и прилегающие дороги. Тогда погибла одна россиянка.