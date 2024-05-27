Более 2000 человек оказались под завалами после схода оползня в Новой Гвинее

Сход оползня на деревню Ямбали произошел в ночь на 24 мая, обломками было завалено более 150 домов. По данным агентства, завалы достигают высоты двухэтажного дома. Национальный центр по ликвидации последствий стихийных бедствий указал в письме ООН число предполагаемых погибших – оно достигло 2000 человек по данным на 26 мая. При этом по информации Международной организации по миграции (МОМ) ООН на этот же день, под землей находятся около 670 человек и «надежды найти их живыми уменьшаются». Около 1250 жителей были эвакуированы.