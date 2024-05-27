Wikimedia Foundation оспаривает ограничение доступа в России
Тверской районный суд Москвы зарегистрировал три исковых заявления от «Викимедии Фаундейшн» (обеспечивает поддержку «Википедии») к первому заместителю генерального прокурора Анатолию Разинкину, соответствующая информация размещена в судебной картотеке.
Из исковых материалов следует, что фонд «Викимедиа» просит признать полностью незаконными требования Генпрокуратуры о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам от 5 июля 2023 г.
Кроме того, истец хочет признать незаконными уведомления Роскомнадзора о нарушении порядка распространения информации по URL-адресам, указанным в требованиях надзорного ведомства.
В пресс-службе суда «Ведомостям» уточнили, что по всем трем искам заявлены аналогичные требования.
Российские суды регулярно назначают административные наказания в виде штрафов фонду Wikimedia за неудаление запрещенного законодательством контента. Только в 2023 г. сумма штрафов, назначенных «Викимедии», превысила 18 млн руб.