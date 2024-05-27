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Wikimedia Foundation оспаривает ограничение доступа в России

Ведомости

Тверской районный суд Москвы зарегистрировал три исковых заявления от «Викимедии Фаундейшн» (обеспечивает поддержку «Википедии») к первому заместителю генерального прокурора Анатолию Разинкину, соответствующая информация размещена в судебной картотеке.

Из исковых материалов следует, что фонд «Викимедиа» просит признать полностью незаконными требования Генпрокуратуры о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам от 5 июля 2023 г.

Кроме того, истец хочет признать незаконными уведомления Роскомнадзора о нарушении порядка распространения информации по URL-адресам, указанным в требованиях надзорного ведомства.

В пресс-службе суда «Ведомостям» уточнили, что по всем трем искам заявлены аналогичные требования.

Российские суды регулярно назначают административные наказания в виде штрафов фонду Wikimedia за неудаление запрещенного законодательством контента. Только в 2023 г. сумма штрафов, назначенных «Викимедии», превысила 18 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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