Умерла актриса Анастасия Заворотнюк

Умерла актриса Анастасия ЗаворотнюкАктриса долгое время боролась с раком
Актриса Анастасия Заворотнюк умерла в возрасте 53 лет. Сообщение об этом появилось на ее странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).
«Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя», – говорится в сообщении, опубликованном родственниками Заворотнюк.
Семья актрисы поблагодарила друзей и поклонников за поддержку. Информация о времени и месте прощания появится вечером 30 мая.
Смерть Заворотнюк подтвердила ее дочь Анна. «Мам, ты самое лучшее что у меня было. Я очень горжусь, тем что я твоя дочь», – написала она в соцсетях.
Заворотнюк перестала играть в театре в 2019 г. Тогда же появились первые сообщения о ее болезни. Близкое окружение актрисы сообщило, что Заворотнюк проходит курс лечения. В мае 2020 г. директор «Института молекулярной биологии им. Энгельгардта» Российской академии наук Александр Макаров на совещании у президента РФ Владимира Путина рассказал, что артистка борется с глиобластомой (раком мозга).
Анастасия Заворотнюк родилась в 1971 г. в Астрахани. В 1993 г. окончила Школу-студию МХАТ, после этого десять лет играла в Театре Олега Табакова. Народное признание актриса получила после выхода сериала «Моя прекрасная няня», в котором Заворотнюк сыграла обаятельную провинциалку Викторию Прутковскую. Ситком шел на СТС с 2004 по 2009 г. Заворотнюк также вела на телевидении передачи «Танцы со звездами», «Танцы на льду», «Ледниковый период», «Две звезды» и др.
В 2006 г. ей было присвоено звание заслуженной артистки России.