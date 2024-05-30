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Умерла актриса Анастасия Заворотнюк

Актриса долгое время боролась с раком
Ведомости

Актриса Анастасия Заворотнюк умерла в возрасте 53 лет. Сообщение об этом появилось на ее странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

«Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя», – говорится в сообщении, опубликованном родственниками Заворотнюк.

Семья актрисы поблагодарила друзей и поклонников за поддержку. Информация о времени и месте прощания появится вечером 30 мая.

Смерть Заворотнюк подтвердила ее дочь Анна. «Мам, ты самое лучшее что у меня было. Я очень горжусь, тем что я твоя дочь», – написала она в соцсетях.

Заворотнюк перестала играть в театре в 2019 г. Тогда же появились первые сообщения о ее болезни. Близкое окружение актрисы сообщило, что Заворотнюк проходит курс лечения. В мае 2020 г. директор «Института молекулярной биологии им. Энгельгардта» Российской академии наук Александр Макаров на совещании у президента РФ Владимира Путина рассказал, что артистка борется с глиобластомой (раком мозга).

Анастасия Заворотнюк родилась в 1971 г. в Астрахани. В 1993 г. окончила Школу-студию МХАТ, после этого десять лет играла в Театре Олега Табакова. Народное признание актриса получила после выхода сериала «Моя прекрасная няня», в котором Заворотнюк сыграла обаятельную провинциалку Викторию Прутковскую. Ситком шел на СТС с 2004 по 2009 г. Заворотнюк также вела на телевидении передачи «Танцы со звездами», «Танцы на льду», «Ледниковый период», «Две звезды» и др.

В 2006 г. ей было присвоено звание заслуженной артистки России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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