В Госдуму внесен проект о запрете продажи просроченных лекарств

Авторами инициативы является группа депутатов от «Единой России» и КПРФ. Изменения предлагается внести в ст. 57 и 67 закона «Об обращении лекарственных средств». Речь о запрете продажи лекарственных препаратов для медицинского применения с истекшим сроком годности, а также сведения о маркировке или вводе в гражданский оборот которых отсутствуют в системе мониторинга движения лекарств.