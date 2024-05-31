В Госдуму внесен проект о запрете продажи просроченных лекарств
В Госдуму поступил законопроект о запрете продажи просроченных лекарств, а также препаратов с недействительной маркировкой. Документ опубликован в думской электронной базе.
Авторами инициативы является группа депутатов от «Единой России» и КПРФ. Изменения предлагается внести в ст. 57 и 67 закона «Об обращении лекарственных средств». Речь о запрете продажи лекарственных препаратов для медицинского применения с истекшим сроком годности, а также сведения о маркировке или вводе в гражданский оборот которых отсутствуют в системе мониторинга движения лекарств.
Эксперимент по маркировке лекарств начался в 2017 г. С октября 2019 г. в России заработала система обязательной идентификации препаратов, предназначенных для лечения по программе «7 высокозатратных нозологий» и закупаемых на средства федерального бюджета. С июля 2020 г. цифровая маркировка всех лекарственных средств стала обязательной.
Как пояснил тогда заместитель гендиректора Центра развития перспективных технологий (оператор системы маркировки «Честный знак») Реваз Юсупов, речь идет о предотвращении реализации украденных из больниц лекарств.