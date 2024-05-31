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В Госдуму внесен проект о запрете продажи просроченных лекарств

Ведомости

В Госдуму поступил законопроект о запрете продажи просроченных лекарств, а также препаратов с недействительной маркировкой. Документ опубликован в думской электронной базе.

Авторами инициативы является группа депутатов от «Единой России» и КПРФ. Изменения предлагается внести в ст. 57 и 67 закона «Об обращении лекарственных средств». Речь о запрете продажи лекарственных препаратов для медицинского применения с истекшим сроком годности, а также сведения о маркировке или вводе в гражданский оборот которых отсутствуют в системе мониторинга движения лекарств.

Эксперимент по маркировке лекарств начался в 2017 г. С октября 2019 г. в России заработала система обязательной идентификации препаратов, предназначенных для лечения по программе «7 высокозатратных нозологий» и закупаемых на средства федерального бюджета. С июля 2020 г. цифровая маркировка всех лекарственных средств стала обязательной.

В декабре прошлого года вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко поручил Минздраву, Минпромторгу и Минэкономразвития разработать проект постановления, который запретит продажу нелегальных и просроченных лекарств на основании информации в системе маркировки, сообщал РБК

Как пояснил тогда заместитель гендиректора Центра развития перспективных технологий (оператор системы маркировки «Честный знак») Реваз Юсупов, речь идет о предотвращении реализации украденных из больниц лекарств. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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