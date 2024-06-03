ВЦИОМ: большинство россиян собираются провести летний отпуск дома или на даче

В мае «Ведомости» со ссылкой на предварительные данные Российского союза туриндустрии писали, что внутренний турпоток в РФ по итогам 2023 г. вырос на 20% до 78 млн поездок. Выездной турпоток в прошлом году тоже увеличился на 16,4%. За рубеж отправились 8,1 млн туристов, сообщал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. По прогнозам АТОР, в этом году турпоток по России вырастет на 10–15%, что подтверждает и хорошая динамика продаж по раннему бронированию (+50% год к году).