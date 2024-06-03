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ВЦИОМ: большинство россиян собираются провести летний отпуск дома или на даче

Ведомости

Этим летом каждый второй опрошенный россиянин (53%) собирается отдыхать дома. Еще 28% респондентов намерены провести отпуск на даче. Это следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Телефонный опрос проводился 18 мая, в нем участвовали 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Выбрать можно было несколько вариантов ответа. Доля респондентов, которые проведут летний отпуск дома (53%), является максимальной с 2021 г. В 2020 г. на фоне пандемии коронавирусной инфекции показатель достигал 61%. До этого, с 2012 по 2019 г. включительно, доля не превышала 48%.

Что касается отдыха на даче, то пик интереса к такому досугу пришелся на 2022 г. (39%), когда санкции в отношении России ужесточились, что повлияло и на туризм, сообщают аналитики ВЦИОМ. Этот показатель является рекордным, начиная с 2004 г. В прошлом году он снизился до 29% и в этом году еще на 1 п. п.

В топ-3 видов отдыха для летнего отпуска попал также вариант ответа «в другом городе, селе России». Таким образом планируют провести время 14% опрошенных. Еще 11% респондентов намерены отправиться на Черноморское побережье Кавказа, а 4% – в Крым.

В мае «Ведомости» со ссылкой на предварительные данные Российского союза туриндустрии писали, что внутренний турпоток в РФ по итогам 2023 г. вырос на 20% до 78 млн поездок. Выездной турпоток в прошлом году тоже увеличился на 16,4%. За рубеж отправились 8,1 млн туристов, сообщал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. По прогнозам АТОР, в этом году турпоток по России вырастет на 10–15%, что подтверждает и хорошая динамика продаж по раннему бронированию (+50% год к году).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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