ВЦИОМ: большинство россиян собираются провести летний отпуск дома или на даче
Этим летом каждый второй опрошенный россиянин (53%) собирается отдыхать дома. Еще 28% респондентов намерены провести отпуск на даче. Это следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Телефонный опрос проводился 18 мая, в нем участвовали 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Выбрать можно было несколько вариантов ответа. Доля респондентов, которые проведут летний отпуск дома (53%), является максимальной с 2021 г. В 2020 г. на фоне пандемии коронавирусной инфекции показатель достигал 61%. До этого, с 2012 по 2019 г. включительно, доля не превышала 48%.
Что касается отдыха на даче, то пик интереса к такому досугу пришелся на 2022 г. (39%), когда санкции в отношении России ужесточились, что повлияло и на туризм, сообщают аналитики ВЦИОМ. Этот показатель является рекордным, начиная с 2004 г. В прошлом году он снизился до 29% и в этом году еще на 1 п. п.
В топ-3 видов отдыха для летнего отпуска попал также вариант ответа «в другом городе, селе России». Таким образом планируют провести время 14% опрошенных. Еще 11% респондентов намерены отправиться на Черноморское побережье Кавказа, а 4% – в Крым.
В мае «Ведомости» со ссылкой на предварительные данные Российского союза туриндустрии писали, что внутренний турпоток в РФ по итогам 2023 г. вырос на 20% до 78 млн поездок. Выездной турпоток в прошлом году тоже увеличился на 16,4%. За рубеж отправились 8,1 млн туристов, сообщал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. По прогнозам АТОР, в этом году турпоток по России вырастет на 10–15%, что подтверждает и хорошая динамика продаж по раннему бронированию (+50% год к году).