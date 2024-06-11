Канал в Балтиморе открыли для судоходства после обрушения моста
Судоходный канал в Балтиморе (штат Мэриленд), над которым в марте обрушился мост имени Фрэнсиса Скотта Ки, снова открыт. Об этом сообщает CNN со ссылкой на командующего округом Балтимор полковника Эсти Пинчасина.
Он отметил. что канал очищен «для безопасного транзита».
Инженерный корпус армии США сообщил о восстановлении проходимости канала до первоначальных 700 футов в ширину и 50 футов в глубину (213 м и 15 м соответственно). Из реки достали около 50 000 т обломков моста. В работах были задействовано около 2000 специалистов и профильных экспертов, 18 барж, 22 буксира, 13 плавкранов, 10 экскаваторов и четыре катера.
После извлечения обломков с 15-метровой (50 футов) глубины объединенное командование США обследовало канал и подтвердила его безопасность для судов. Уточняется, что специалисты продолжат удалять обломки с глубины ниже 15 м.
26 марта контейнеровоз Dali врезался в опору автомобильного моста Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе. Судно потеряло управление. В результате произошло обрушение конструкции, погибли шесть человек – строители из Мексики, Гондураса, Гватемалы и Сальвадора, которые выполняли на мосту работы по заливке бетона. После аварии вокруг корабля образовалось пятно от дизельного топлива.