Канал в Балтиморе открыли для судоходства после обрушения моста

Инженерный корпус армии США сообщил о восстановлении проходимости канала до первоначальных 700 футов в ширину и 50 футов в глубину (213 м и 15 м соответственно). Из реки достали около 50 000 т обломков моста. В работах были задействовано около 2000 специалистов и профильных экспертов, 18 барж, 22 буксира, 13 плавкранов, 10 экскаваторов и четыре катера.