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Канал в Балтиморе открыли для судоходства после обрушения моста

Ведомости

Судоходный канал в Балтиморе (штат Мэриленд), над которым в марте обрушился мост имени Фрэнсиса Скотта Ки, снова открыт. Об этом сообщает CNN со ссылкой на командующего округом Балтимор полковника Эсти Пинчасина.

Он отметил. что канал очищен «для безопасного транзита».

Инженерный корпус армии США сообщил о восстановлении проходимости канала до первоначальных 700 футов в ширину и 50 футов в глубину (213 м и 15 м соответственно). Из реки достали около 50 000 т обломков моста. В работах были задействовано около 2000 специалистов и профильных экспертов, 18 барж, 22 буксира, 13 плавкранов, 10 экскаваторов и четыре катера. 

После извлечения обломков с 15-метровой (50 футов) глубины объединенное командование США обследовало канал и подтвердила его безопасность для судов. Уточняется, что специалисты продолжат удалять обломки с глубины ниже 15 м.

26 марта контейнеровоз Dali врезался в опору автомобильного моста Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе. Судно потеряло управление. В результате произошло обрушение конструкции, погибли шесть человек – строители из Мексики, Гондураса, Гватемалы и Сальвадора, которые выполняли на мосту работы по заливке бетона. После аварии вокруг корабля образовалось пятно от дизельного топлива.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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