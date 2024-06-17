Экс-начальник департамента Минсельхоза задержан после 12 лет розыска

По данным МВД, в период с 2007 по 2009 г. компания заключила ряд договоров финансовой аренды с коммерческими организациями, учредителем которых был Донских. В дальнейшем с участием руководителей предприятий-лизингополучателей были составлены акты, подтверждающие поставку на территорию Липецкой области оборудования для спиртовых заводов и ферм крупного рогатого скота, а также его монтаж и готовность к эксплуатации. Бюджетные средства за это были частично обналичены и присвоены, а оборудования лизингополучатели не получили.