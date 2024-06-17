Экс-начальник департамента Минсельхоза задержан после 12 лет розыска

Экс-начальник департамента Минсельхоза задержан после 12 лет розыскаДонских является фигурантом дела о хищениях в «Росагролизинге» и Россельхозбанке на 2 млрд рублей
ФСБ России задержала в Московской области бывшего начальника департамента административной работы Минсельхоза РФ Олега Донских, которого разыскивали 12 лет по делу о хищении более 2 млрд руб. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы, установление всех обстоятельств противоправной деятельности и ее возможных соучастников», – уточнила Волк.
По данным следствия, в 2007 и 2008 гг. Донских и сообщники через подконтрольные им юридические лица похитили выданные АО «Россельхозбанк» кредиты. Злоумышленники также присвоили средства, полученные от «Росагролизинга» для строительства спиртзавода, элеватора и молочной фермы. Общий ущерб составил более 2 млрд руб.
Соучастники преступления были задержаны и в 2017 г. признаны виновными в суде. Предпринимателям из Липецкой области назначено наказание в виде лишения свободы на сроки девять лет и 11,5 года.
Донских скрылся от следствия. Ему было заочно предъявлено обвинение, экс-начальник был объявлен в международный розыск. Уголовное дело в отношении Донских выделено в отдельное производство.
Дело о мошенничестве в «Росагролизинге», фигурантом которого стал Донских, было возбуждено в 2012 г.
По данным МВД, в период с 2007 по 2009 г. компания заключила ряд договоров финансовой аренды с коммерческими организациями, учредителем которых был Донских. В дальнейшем с участием руководителей предприятий-лизингополучателей были составлены акты, подтверждающие поставку на территорию Липецкой области оборудования для спиртовых заводов и ферм крупного рогатого скота, а также его монтаж и готовность к эксплуатации. Бюджетные средства за это были частично обналичены и присвоены, а оборудования лизингополучатели не получили.