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Экс-начальник департамента Минсельхоза задержан после 12 лет розыска

Донских является фигурантом дела о хищениях в «Росагролизинге» и Россельхозбанке на 2 млрд рублей
Ведомости

ФСБ России задержала в Московской области бывшего начальника департамента административной работы Минсельхоза РФ Олега Донских, которого разыскивали 12 лет по делу о хищении более 2 млрд руб. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы, установление всех обстоятельств противоправной деятельности и ее возможных соучастников», – уточнила Волк.

По данным следствия, в 2007 и 2008 гг. Донских и сообщники через подконтрольные им юридические лица похитили выданные АО «Россельхозбанк» кредиты. Злоумышленники также присвоили средства, полученные от «Росагролизинга» для строительства спиртзавода, элеватора и молочной фермы. Общий ущерб составил более 2 млрд руб.

Соучастники преступления были задержаны и в 2017 г. признаны виновными в суде. Предпринимателям из Липецкой области назначено наказание в виде лишения свободы на сроки девять лет и 11,5 года.

Донских скрылся от следствия. Ему было заочно предъявлено обвинение, экс-начальник был объявлен в международный розыск. Уголовное дело в отношении Донских выделено в отдельное производство.

Дело о мошенничестве в «Росагролизинге», фигурантом которого стал Донских, было возбуждено в 2012 г.

По данным МВД, в период с 2007 по 2009 г. компания заключила ряд договоров финансовой аренды с коммерческими организациями, учредителем которых был Донских. В дальнейшем с участием руководителей предприятий-лизингополучателей были составлены акты, подтверждающие поставку на территорию Липецкой области оборудования для спиртовых заводов и ферм крупного рогатого скота, а также его монтаж и готовность к эксплуатации. Бюджетные средства за это были частично обналичены и присвоены, а оборудования лизингополучатели не получили.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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