ГП хочет запретить въезд иностранцам из нежелательных организаций
Генпрокуратура (ГП) предлагает запретить въезд, пребывание и проживание в России иностранцам, которые работают в нежелательных неправительственных организациях. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо ведомства в МВД.
В письме ГП объясняет свое предложение необходимостью борьбы с иностранным вмешательством в дела страны.
Изменения, предложенные ГП, касаются законопроекта «Об условиях въезда в РФ и выезда иностранных граждан и лиц без гражданства…», подготовленного МВД в апреле. Документ разослали в ведомства на согласование, уточняют «Известия».
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал инициативу «справедливой и правильной». Он обратил внимание, что в перечне Минюста находится более 100 нежелательных организаций – в них состоят «тысячи человек». По его мнению, приезд работников этих организаций в Россию может стать «вкладом в акт» против страны.
В перечне нежелательных организаций числятся 167 иностранных и международных НПО. 17 июня в список попал «Германский исторический институт в Москве», который занимался развитием и укреплением научного сотрудничества историков России и Германии. После начала спецоперации организация приостановила работу.
Сейчас нежелательной может быть признана только деятельность зарубежных неправительственных организаций, но 11 июня Госдума в первом чтении приняла законопроекты, которые позволяют объявлять таковыми любые работающие в РФ иностранные организации и штрафовать за участие в них.