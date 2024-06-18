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ГП хочет запретить въезд иностранцам из нежелательных организаций

Ведомости

Генпрокуратура (ГП) предлагает запретить въезд, пребывание и проживание в России иностранцам, которые работают в нежелательных неправительственных организациях. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо ведомства в МВД.

В письме ГП объясняет свое предложение необходимостью борьбы с иностранным вмешательством в дела страны.

Изменения, предложенные ГП, касаются законопроекта «Об условиях въезда в РФ и выезда иностранных граждан и лиц без гражданства…», подготовленного МВД в апреле. Документ разослали в ведомства на согласование, уточняют «Известия».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал инициативу «справедливой и правильной». Он обратил внимание, что в перечне Минюста находится более 100 нежелательных организаций – в них состоят «тысячи человек». По его мнению, приезд работников этих организаций в Россию может стать «вкладом в акт» против страны.

В перечне нежелательных организаций числятся 167 иностранных и международных НПО. 17 июня в список попал «Германский исторический институт в Москве», который занимался развитием и укреплением научного сотрудничества историков России и Германии. После начала спецоперации организация приостановила работу.

Сейчас нежелательной может быть признана только деятельность зарубежных неправительственных организаций, но 11 июня Госдума в первом чтении приняла законопроекты, которые позволяют объявлять таковыми любые работающие в РФ иностранные организации и штрафовать за участие в них.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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