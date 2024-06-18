ГП хочет запретить въезд иностранцам из нежелательных организаций

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал инициативу «справедливой и правильной». Он обратил внимание, что в перечне Минюста находится более 100 нежелательных организаций – в них состоят «тысячи человек». По его мнению, приезд работников этих организаций в Россию может стать «вкладом в акт» против страны.