В Госдуме призвали упростить получение гражданства России учителям из Эстонии

В декабре 2022 г. эстонский парламент большинством голосов поддержал закон, устанавливающий порядок перевода всей системы образования в стране на эстонский язык. Верховный суд Эстонии в июне постановил, что конституция республики не налагает на государство обязательство предоставлять базовое образование на любом другом языке, кроме эстонского. Такое решение инстанция приняла после поступления жалобы на перевод обучения в государственных школах республики на эстонский язык с 1 сентября 2024 г. Суд просили обязать государство обеспечить образование для русских детей на их родном языке.