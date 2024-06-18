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В Госдуме призвали упростить получение гражданства России учителям из Эстонии

Ведомости

Для русскоязычных учителей из Эстонии необходимо упростить процедуру получения российского гражданства, поскольку они могут потерять работу в республике. С такой инициативой выступила член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова, передает «Дума ТВ».

В Эстонии прекращают финансирование образования на русском языке, что ставит под удар почти 2000 русскоязычных учителей, рассказали в нижней палате. Такие сотрудники потеряют работу или будут понижены в должности. Скрозникова рассказала, что обратилась по вопросу гражданства для учителей в правительство и попросила разработать долгосрочную программу переселения соотечественников-педагогов.

«Предлагаю поддержать русскоязычных педагогов в Эстонии и одновременно решить вопрос нехватки учителей в нашей школе», – сказала депутат.

Русскоязычные учителя сейчас сталкиваются при переезде с бюрократическими проволочками, поэтому необходимо упростить порядок получения гражданства и помочь им найти работу по специальности, добавила парламентарий.

В декабре 2022 г. эстонский парламент большинством голосов поддержал закон, устанавливающий порядок перевода всей системы образования в стране на эстонский язык. Верховный суд Эстонии в июне постановил, что конституция республики не налагает на государство обязательство предоставлять базовое образование на любом другом языке, кроме эстонского. Такое решение инстанция приняла после поступления жалобы на перевод обучения в государственных школах республики на эстонский язык с 1 сентября 2024 г. Суд просили обязать государство обеспечить образование для русских детей на их родном языке.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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