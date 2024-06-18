В Госдуме призвали упростить получение гражданства России учителям из Эстонии
Для русскоязычных учителей из Эстонии необходимо упростить процедуру получения российского гражданства, поскольку они могут потерять работу в республике. С такой инициативой выступила член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова, передает «Дума ТВ».
В Эстонии прекращают финансирование образования на русском языке, что ставит под удар почти 2000 русскоязычных учителей, рассказали в нижней палате. Такие сотрудники потеряют работу или будут понижены в должности. Скрозникова рассказала, что обратилась по вопросу гражданства для учителей в правительство и попросила разработать долгосрочную программу переселения соотечественников-педагогов.
«Предлагаю поддержать русскоязычных педагогов в Эстонии и одновременно решить вопрос нехватки учителей в нашей школе», – сказала депутат.
Русскоязычные учителя сейчас сталкиваются при переезде с бюрократическими проволочками, поэтому необходимо упростить порядок получения гражданства и помочь им найти работу по специальности, добавила парламентарий.
В декабре 2022 г. эстонский парламент большинством голосов поддержал закон, устанавливающий порядок перевода всей системы образования в стране на эстонский язык. Верховный суд Эстонии в июне постановил, что конституция республики не налагает на государство обязательство предоставлять базовое образование на любом другом языке, кроме эстонского. Такое решение инстанция приняла после поступления жалобы на перевод обучения в государственных школах республики на эстонский язык с 1 сентября 2024 г. Суд просили обязать государство обеспечить образование для русских детей на их родном языке.