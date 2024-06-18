Умерла вдова Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина

Абайдуллина родилась 15 мая 1941 г. Работала журналистом, редактором киноцентра, была сотрудницей бюро пропаганды киноискусства в Свердловске. Познакомилась с Рязановым в на Московском международном кинофестивале 1987 г. – она брала интервью у своего будущего мужа. Пара поженилась в 1995 г. Для Абайдуллиной, как и для Рязанова, это был третий брак.