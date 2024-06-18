Умерла вдова Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина
Вдова режиссера Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина скончалась на 84 году жизни. Об этом сообщил киноконцертный зал «Эльдар».
Абайдуллина и Рязанов непосредственно участвовали в создании и открытии в 2005 г. киноконцертного зала «Эльдар». После смерти супруга Абайдуллина руководила киноклубом-музеем вплоть до осени 2021 г.
Абайдуллина родилась 15 мая 1941 г. Работала журналистом, редактором киноцентра, была сотрудницей бюро пропаганды киноискусства в Свердловске. Познакомилась с Рязановым в на Московском международном кинофестивале 1987 г. – она брала интервью у своего будущего мужа. Пара поженилась в 1995 г. Для Абайдуллиной, как и для Рязанова, это был третий брак.