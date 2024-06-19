В столице Чада произошел пожар на крупнейшем складе боеприпасов

Агентство отмечает, что склад располагается неподалеку от международного аэропорта и военной базы Аджи Коссей, на которой размещены подразделения французских вооруженных сил в Сахеле. Представитель французской армии в Сахеле подчеркнул, что военнослужащие Франции в результате ЧП на складе не пострадали. При этом он не уточнил, что получила ли повреждения французская база.