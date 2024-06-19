В столице Чада произошел пожар на крупнейшем складе боеприпасов
На складе боеприпасов в чадской столице Нджамена произошел пожар, есть несколько погибших и пострадавших. Об этом сообщил президент Махамат Идрисс Деби Итно в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
«Будет начато расследование, чтобы установить причины и ответственных [за произошедшее]», – подчеркнул он.
AFP пишет, что возгорание спровоцировало детонацию боеприпасов. Серии взрывов были слышны в течение двух часов. Крупнейший склад в Нджамене называют «пороховым погребом». Место ЧП оцепили, подойти к нему невозможно.
Агентство отмечает, что склад располагается неподалеку от международного аэропорта и военной базы Аджи Коссей, на которой размещены подразделения французских вооруженных сил в Сахеле. Представитель французской армии в Сахеле подчеркнул, что военнослужащие Франции в результате ЧП на складе не пострадали. При этом он не уточнил, что получила ли повреждения французская база.