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В столице Чада произошел пожар на крупнейшем складе боеприпасов

Ведомости

На складе боеприпасов в чадской столице Нджамена произошел пожар, есть несколько погибших и пострадавших. Об этом сообщил президент Махамат Идрисс Деби Итно в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Будет начато расследование, чтобы установить причины и ответственных [за произошедшее]», – подчеркнул он. 

AFP пишет, что возгорание спровоцировало детонацию боеприпасов. Серии взрывов были слышны в течение двух часов. Крупнейший склад в Нджамене называют «пороховым погребом». Место ЧП оцепили, подойти к нему невозможно.

Агентство отмечает, что склад располагается неподалеку от международного аэропорта и военной базы Аджи Коссей, на которой размещены подразделения французских вооруженных сил в Сахеле. Представитель французской армии в Сахеле подчеркнул, что военнослужащие Франции в результате ЧП на складе не пострадали. При этом он не уточнил, что получила ли повреждения французская база.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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