Москалькова предложила обсудить вопрос об ответственности за домашнее насилие

Суд рассматривал жалобу Галины Баскаковой. Она неоднократно подвергалась побоям со стороны бывшего супруга. Правоохранительные органы изначально отказывались возбуждать уголовное дело по ст. 116 УК (побои), за несколько лет обращений ей удалось добиться лишь административного наказания для мужчины: в 2019 г. он получил штраф по ст. 6.1.1 КоАП (побои).