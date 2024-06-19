Москалькова предложила обсудить вопрос об ответственности за домашнее насилие
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает возможным вернуться к обсуждению вопроса о введении ответственности за домашнее насилие. Об этом она заявила на пленарном заседании Совета Федерации.
«Считаю, что можно было бы пойти по пути распространения положительного опыта 16 регионов, где существуют государственные центры помощи жертвам домашнего насилия», – уточнила Москалькова (цитата по ТАСС).
Уполномоченный по правам человека пояснила, что поднимать вопрос об ответственности за насилие в семье, причинение морального и другого вреда, который не граничит с совершением преступления, нужно законодательно.
Москалькова уточнила, что в 2023 г. получила больше обращений от жертв домашнего насилия, чем в предыдущие годы. Работать по ним было сложно, поскольку доказывать факт насилия при отсутствии телесных повреждений или более тяжких последствий достаточно сложно.
В марте Конституционный суд (КС) вынес постановление, согласно которому районные суды так же, как и мировые судьи, должны принимать к производству заявления потерпевших от побоев, несмотря на норму Уголовно-процессуального кодекса (УПК), которая определяет порядок производства по уголовным делам частного обвинения.
Суд рассматривал жалобу Галины Баскаковой. Она неоднократно подвергалась побоям со стороны бывшего супруга. Правоохранительные органы изначально отказывались возбуждать уголовное дело по ст. 116 УК (побои), за несколько лет обращений ей удалось добиться лишь административного наказания для мужчины: в 2019 г. он получил штраф по ст. 6.1.1 КоАП (побои).
Баскакова оспаривала нормы УПК, которые, по ее мнению, не вполне обеспечивают защиту пострадавших от домашнего насилия и не гарантируют справедливого возмездия для агрессоров. Дело женщины не подлежит возобновлению из-за истекших сроков давности, но ей полагается компенсация.