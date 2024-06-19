RAEX опубликовало рейтинг 100 лучших вузов России
Агентство RAEX («РАЭКС-аналитика») выпустило ежегодный рейтинг 100 лучших высших учебных заведений России, в него вошли учреждения из 29 регионов страны. Лидером в 2024 г. традиционно стал Московский госуниверситет имени Михаила Ломоносова.
В тройку лучших вошли еще два московских учебных заведения – Государственный технический университет имени Николая Баумана и Московский физико-технический институт. Отмечается, что Бауманка впервые с 2017 г. стала лидером востребованности выпускников работодателями. На результат, в том числе, повлияла активизации сотрудничества вуза с азиатскими странами, пишет агентство. На четвертом месте рейтинга RAEX-100 – Санкт-Петербургский государственный университет. Замыкает пятерку Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». В целом топ рейтинга претерпел изменения: в двадцатке сильнейших лишь восемь участников сохранили свои позиции.
При подготовке RAEX-100 использовались статистические показатели и результаты опросов свыше 130 000 респондентов: представителей академических и научных кругов, студентов и выпускников, работодателей. Авторы рейтинга учитывали условия для получения образования, уровень научно-исследовательской деятельности и востребованности выпускников.
В июне «Ведомости» подсчитали, как изменилась стоимость обучения в топ-10 вузах страны по версии RAEX. Рекордсменом стал Московский физико-технический институт (МФТИ), который поднял цены на обучение по образовательным программам бакалавриата в среднем на 20%. Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД РФ в 2024 г. тоже повысил стоимость обучения от 4,5 до 13% на отдельные программы. Например, цена за «журналистику» выросла с 634 000 до 662 000 руб., «международные отношения» – с 655 000 до 740 000 руб., «юриспруденцию» – с 625 000 до 710 000 руб.