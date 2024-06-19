RAEX опубликовало рейтинг 100 лучших вузов России

В июне «Ведомости» подсчитали, как изменилась стоимость обучения в топ-10 вузах страны по версии RAEX. Рекордсменом стал Московский физико-технический институт (МФТИ), который поднял цены на обучение по образовательным программам бакалавриата в среднем на 20%. Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД РФ в 2024 г. тоже повысил стоимость обучения от 4,5 до 13% на отдельные программы. Например, цена за «журналистику» выросла с 634 000 до 662 000 руб., «международные отношения» – с 655 000 до 740 000 руб., «юриспруденцию» – с 625 000 до 710 000 руб.